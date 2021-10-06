Вавиловское наследие

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О том, как знаменитый русский учёный-генетик накормил мир

Ещё в начале прошлого века Николай Вавилов делился образцами своих семян с швейцарскими коллегами, а они – с русскими. Чуть позже в Советском Союзе учёным выстраивается система фундаментальных исследований – от элитного семеноводства до качественного производства.

Конечно, это касалось и Молдавии, её виноградников и селективных культур. Как, спустя столетие, прорастают семена Н. Вавилова по всей Земле, говорилось 22 сентября в швейцарском городе Ньон на научной конференции «Более ста лет сохранению разнообразия культурных растений», в работе которой приняла участие и корреспондент «АиФ в Молдове».

Жизненно необходимый интерес

На основе открытых Николаем Ивановичем Вавиловым принципах иммунитета растений, наследственной изменчивости и многих других достижений на протяжении столетия учёные борются с болезнями, выводят более устойчивые сорта культур. К примеру, уникальный молдавский гогошар из семейства перцев. Или новые гибридные сорта кукурузы «порумбень» – результат селекции отечественных учёных последних лет.

– Когда Николай Вавилов начал свои исследования, он делал это из научного интереса, сейчас же это жизненно необходимо. В условиях изменения климата, появления новых видов вирусов и болезней мы осознаём, что до сих пор остро нуждаемся в его знаниях и коллекции, – считает Мишель Файетта, координатор конференции, посвящённой памяти учёного-генетика.

Научная конференция прошла с участием Почётного консульства России в Лозанне, Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР), Швейцарского федерального исследовательского центра «Агроскоп» и Швейцарско-французской ассоциации «812».

В рамках мероприятия обсуждались задачи работы генетических банков растений и путей сохранения коллекций, насущных проблем селекции в условиях ухудшения экологических условий и роста населения Земли, а следовательно необходимости увеличения объёма продовольствия.

– Николай Вавилов широко известен не только как один из первых генетиков, стоявших у истоков этой науки, но и как пример человека, способного изменить мир. Именно его идеи и работы, реализованные с соратниками в 20–30-е годы XX века, позволили в конечном итоге накормить мир. Так же, как и его система работы с генетическими ресурсами растений, а именно они определяют вообще существование биологического мира, – говорил в своём выступлении на конференции заместитель директора Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова Алексей Заварзин. – Можно считать, что именно они и окультурили человека, поскольку центры происхождения культурных растений практически совпадают с очагами возникновения современных цивилизаций.

А. Заварзин также отметил, что растения определяют и потенциал нашего существования на Земле при росте численности населения планеты. Мы используем лишь небольшую часть мира растений и, понимая это, опираясь на выстроенную Вавиловым и его коллегами систему научной работы с генетическими ресурсами растений, можем сравнительно уверенно смотреть не только в ближнесрочное, но и в долгосрочное будущее.

У молдавских вин есть колоссальный и реальный потенциал. Однако производить cabernet-sauvignon, chardonney, как это делают во всём мире, нет смысла – конкуренция слишком высокая. Поэтому, обладая огромным количеством виноградников, вы могли бы экспортировать специальные местные сорта вин. И это действительно то преимущество, которое вы могли бы иметь на мировом рынке.

Дороже золотовалютных резервов

ВИРовский генетический банк – один из пяти ведущих в мире и насчитывает более 320 тыс. образцов. Его оценочная стоимость Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FАО) на два порядка превышает золотовалютные резервы РФ. Это национальное достояние России. Интересно, что в 2012 году было подписано соглашение между «Агроскопом» и ВИРом о сотрудничестве, и ряд исчезнувших к тому времени в Швейцарии локальных сортов был найден в коллекциях ВИР. Швейцарским коллегам были предоставлены дубликаты утраченных на родине сортов зерновых и овощных культур.

Говоря о связи ВИР и Молдовы, Алексей Заварзин подчеркнул, что система организации агробиологических исследований и научного сельского хозяйства была выстроена в Советском Союзе Николаем Вавиловым и его соратниками. Опытные станции и опорные пункты находились во всех субъектах СССР и в Молдавии тоже.

– Мы стараемся сейчас вновь установить связи с нашими коллегами в Средней Азии и Восточной Европе, – говорит заместитель директора Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова. – Для того чтобы восстановить работу с генетическими ресурсами растений на постсоветском пространстве, мы организуем различные научные мероприятия, увеличиваем квоту набора в аспирантуру. Но сотрудничество – это улица с двусторонним движением, поэтому мы открыты и готовы к взаимодействию, рассчитывая на то, что наши потенциальные коллеги тоже проявят интерес. Тема винограда сейчас одна из ключевых во многих странах, особенно постсоветских. С неё и можно было бы начать.

Связанные виноградной лозой

C изменением парадигмы сельского хозяйства в XXI веке, с пониманием важности не только наращивания объёмов продовольственной продукции, но и сохранения биологического разнообразия и генетических ресурсов учёными обсуждалось, как уберечь ландшафты в Европе, деревни и местности, где исконно выращивались, к примеру, яблоки, где пекут свой хлеб. Это понимание есть и в Швейцарии, где на террасовых виноградниках Лаво в кантоне Во уже многие столетия возделывается виноград, а эта местность включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время конференции руководитель Центра компетенций по виноградным и специальным культурам кантона Во Оливье Вирэ рассказал, как Швейцария искала свой винный путь. Соседствуя с Францией и Италией, его страна пошла по пути поиска своих сортов винограда и вин. К примеру, швейцарские селекционеры на протяжении столетия вывели 373 клона «шасла» (chasselas).

На вопрос корреспондента «АиФ в Молдове», что бы он порекомендовал молдавским виноделам для более успешного продвижения своей винной продукции, эксперт отметил:

– Я дегустировал ваши вина в Кишинёве в прошлом году, и они прекрасны! У молдавских вин есть колоссальный и реальный потенциал. Однако производить cabernet-sauvignon, chardonney, как это делают во всём мире, нет смысла – конкуренция слишком высока. Поэтому, обладая огромным количеством виноградников, вы могли бы экспортировать специальные местные сорта вин. И это действительно то преимущество, которое вы могли бы иметь на мировом рынке.

Оливье Вирэ напомнил о виноградной лозе, связывающей наши страны.

– Швейцария имеет очень хорошие связи с Молдовой, особенно благодаря нашим эмигрантам. Невероятно, как в XIX веке из Веве люди отправлялись в Бессарабию на лошадях. И они прошли пешком через всю Европу, чтобы добраться к вам. Это были первопроходцы. Я бы сказал, что это было начало массового виноградарства в вашем регионе. Они принесли с собой свой образ мышления, знания и опыт производства вина, некоторые сорта винограда и, наверное, «шасла» в Бессарабию. Я мог бы представить, что в коллекции белых вин можно найти следы швейцарской «шасла» в Молдове, что было бы очень приятно обнаружить, – заключил швейцарский эксперт по виноделию и виноградарству.

Интересно, что инициатором переселения в Бессарабию был учёный-ботаник, член Гельветического общества естественных наук Луи-Венсан Тардан, считавший наши края раем на земле и спешил отправиться туда, чтобы возделывать виноград на плодородных почвах. Отправившись в Бессарабию в 1822 году, уже через три года швейцарские поселенцы производили 2415 вёдер вина, а у главы колонии было 100 тыс. виноградных лоз. Это ли не хитросплетения судеб, связанных столетие назад виноградной лозой и вавиловскими идеями.

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Персонализированная селекция

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Однако так же быстро эволюционируют патогенные организмы, болезни, от которых человечество вынуждено убегать. Разумеется, эта работа ведётся и продолжается с применением новых технологий. К примеру, возникло современное движение – персонализированная селекция. Что это значит? Это когда учёные могут создать сорта, которые бы производили вещества с определёнными свойствами. Если медики говорят о растениях с диабетическими свойствами и человеку подбирается определённый сорт картофеля или кукурузы, то теперь идёт работа по созданию фабрик по производству конечной продукции нужного свойства, а не по строительству химических заводов, чтобы переделывать или дорабатывать эту продукцию. По мнению учёных, участвовавших в конференции, внедрение новых культур в производство – это необходимость при увеличении населения Земли и диверсификации продуктовой корзины, которая определяет здоровье.

Екатерина Кожухарь,

Ньон