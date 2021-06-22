Васнецов: Скорбим о сложивших голову в самой страшной войне в истории

Васнецов: Скорбим о сложивших голову в самой страшной войне в истории

“Сегодня все республики бывшего СССР, страны, принявшей на себя самый жестокий удар во Второй мировой, вспоминают своих погибших соотечественников, героическими подвигами отстоявших право на свободу, на будущее, на жизнь”, – заявил Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов. Сегодня утром он принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. 

В этот день мы вспоминаем и скорбим о тех, кто сложил головы в той, самой страшной в истории, войне за будущее своей страны, за жизнь будущих поколений, за наше будущее, – подчеркнул глава дипломатической миссии. 

Олег Васнецов рассказал, что День памяти и скорби имеет для него особое значение, поскольку оба его деда и отец сражались на фронтах той войны, пишет Спутник.

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