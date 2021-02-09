Васнецов: Россия инвестирует в открытие “АгроХаба” на территории Молдовы

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Посольство Российской Федерации в Республике Молдова будет и впредь прилагать все усилия для развития молдавско-российских отношений. Об этом глава дипломатической миссии Олег Васнецов заявил для “Спутник Молдова”. Он подчеркнул, что наиболее перспективными направлениями двусторонней повестки выступают торгово-экономические, энергетические и культурно-гуманитарные вопросы. Российская Федерация является одним из крупнейших торговых партнёров нашей республики.

– Доля нашей страны во внешней торговле Молдовы составляет около 11%. Беспошлинные поставки плодоовощной продукции на российский рынок способствуют поддержке молдавских аграриев, а переводы молдавских трудовых мигрантов из России составляют более 20% общего объема денежных средств, получаемых из-за границы, – подчеркнул Васнецов.

В настоящее время, отметил он, готовы к подписанию межправительственные соглашения о социальном обеспечении, взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, а также по переводу в практическую плоскость пакета межведомственных документов в области здравоохранения и культуры. Активны и молдавско-российские бизнес-связи. Среди перспективных проектов – запуск производства стройматериалов и расширение возможностей Башкирско-молдавского торгового дома.

– Крупными инвестициями в молдавскую экономику станут вложения в открытие на территории Республики Молдова “АгроХаба” – двусторонней структуры, облегчающей ведение внешнеторговых процедур. Могу заверить, что Посольство Российской Федерации в Республике Молдова будет и впредь прилагать все усилия для развития российско-молдавских отношений, – сказал посол РФ в РМ.

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