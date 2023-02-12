Васнецов: Поставить на паузу отношения с Россией – выбор Кишинёва. Москва по-прежнему готова к взаимодействию

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Российская сторона всегда открыта к обсуждению любых вопросов с молдавскими партнёрами, отметил в коротком комментарии посол РФ в Молдове Олег Васнецов.

– К сожалению, в этом году двусторонний политический диалог, а также сотрудничество на многосторонних площадках, в том числе на пространстве СНГ, поставлены на паузу. Но это выбор Кишинёва. Москва не закрывалась и по-прежнему готова к взаимодействию. Российская сторона всегда открыта к обсуждению любых вопросов с молдавскими партнёрами, – сказал он.

Васнецов также выразил уверенность в том, что “накопленный за 31 год опыт дипломатических отношений между Россией и Молдовой растопит тот лёд недопонимания, что сейчас образовался”.

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