Васнецов: День Победы – это день памяти тех, кто подарил нам свободу! (ВИДЕО)

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Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов присоединился к Маршу Памяти, который прошёл сегодня в Кишинёве. Глава дипломатической миссии подчеркнул важность недопущения фальсификации истории. Васнецов призвал всех граждан передавать память о событиях тех лет своим потомкам.

– Мне очень приятно, что в Республике Молдова чтят своих героев, чтят поколение людей, которые сложили головы, ведь воевали в Великой Отечественной войне порядка 400 тысяч молдаван. Сегодняшний день – это день памяти и молдаван, и русских, и всех жителей этой республики, и жителей других жителей постсоветских стран, – сказал он.

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