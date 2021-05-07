Василий Киртока: Если я и лоббирую чьи-то интересы, то это интересы горожан

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Председатель Комиссии по строительству, архитектуре и земельным отношениям Муниципального совета Кишинева Василий Киртока провел пресс-конференцию, на которой журналисты смогли из первых рук получить актуальную информацию по многим вопросам, которые волнуют общественность. Вот что сказал муниципальный советник.



О развитии исторического центра Кишинева

Важной темой, которой занимается Комиссия по строительству, архитектуре и земельным отношениям, является развитие исторического ядра города. Основная проблема этой зоны в том, что здесь не узаконена система строительства и проектирования.

Мы хотим что-то сделать для нашего города. Я считаю Кишинев одним из самых красивых городов Европы, который при правильном управлении будет процветать.

В последние месяцы были приняты очень важные решения по проектам, которые были разработаны год назад. Мы их рассматривали на Комиссии несколько раз, после чего приняли решение рекомендовать их Муниципальному совету для утверждения. Одно их них – Решение № 2/26 от 02.04.2021 «Об охране и развитии зоны Центр – исторического ядра Кишинева». Нередки случаи, когда строители и просто люди с деньгами покупают земельные участки в центральной части и хотят строить здесь здания в 8-10 этажей, что в принципе недопустимо в историческом центре города. В соответствии с указанным решением Мунсовета, в исторической зоне Кишинева нельзя строить здания выше 15 м (до верха крыши). При этом все проектируемые проекты должны быть выполнены на основе Зонального градостроительного плана, разработанного, минимум на один квартал. Необходимо спроектировать район, мы должны видеть, как выглядит архитектура района в целом, и только после этого можно будет построить больше домов, которые будут частью этого Зонального градостроительного плана.

О строительстве квартала в зоне улицы Буребисты

Еще одна тема, представляющая общественный интерес, – это Зональный градостроительный план на улице Буребисты.

Лоббирую ли я этот проект? Я всегда буду поддерживать проекты, направленные на развитие города и приносящие муниципалитету миллионные инвестиции.

К сожалению, этот проект очень политизирован некоторыми муниципальными советниками, но следует отметить, что этот квартал будет построен на территории, принадлежавшей АО «Авиатехнология». Практически половина построек, которые были на этой земле, уже снесены, и ее капитализация будет выгодна для развития сектора.

Следует отметить, что помимо многоквартирных домов на земельном участке в периметре улиц Буребисты – Сармизеджетуза – Грэдина Ботаникэ будут построены подземные и многоэтажные автостоянки для посетителей парка «Грэдина Ботаникэ», детский сад, закрытые спортивные комплексы, в том числе бассейн, детские площадки, открытые спортивные площадки и пешеходная дорожка над улицей Грэдина Ботаникэ с лифтами и подъемниками для инвалидов. В то же время экономический агент, который будет строить этот микрорайон, обязуется благоустроить сквер и парк на бульваре Дачия (у Ворот города) и улице Сармизеджетуза.

Заявления о том, что в этом микрорайоне города отсутствует необходимая социальная и транспортная инфраструктура, не должны быть препятствием для реализации важного для экономики города проекта – инвестиции составят около двух миллиардов леев. В будущем власти при проектировании учтут необходимость регулирования движения на улицах Буребисты и Грэдина Ботаникэ и запустят на эти улицы несколько маршрутов общественного транспорта.

Я лично не знаю владельцев тех компаний, кто хочет построить этот комплекс, но поддерживаю их намерения. Когда я понял, что это хороший проект для города, я решил его поддержать. Я так поступал раньше, так буду поступать и в будущем, я также буду поддерживать проекты, которые благоприятны для города. Большинство тех, кто критикует эти проекты, просто не читали их – ни проект Зонального градостроительного плана по улице Буребисты, ни проект, связанный с историческим центром.

Если бы «критики» изучили эти проекты, то поняли, что все там делается в интересах жителей Кишинева.

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