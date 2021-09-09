Василий Боля представил факты казнокрадства в примарии муниципия Кагул (ВИДЕО)

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Депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля представил на сегодняшнем брифинге информацию о вопиющих фактах казнокрадства в примарии муниципия Кагул. Они были выявлены по результатам полной финансовой проверки, проведенной по запросу депутата.

Депутат обратил внимание на то, что после начала проверки примар Николай Дандиш пригласил в Кагул Майю Санду, после чего из президентуры пришло требование объяснить причины инспекции и кто её инициировал. Василий Боля отметил, что это нормально – контролировать финансовые траты местных органов власти, тем более что последняя финансовая проверка в муниципии проводилась 7 лет назад.

– Неясно только, почему госпожа президент или президентура вовлекаются в этот процесс, пытаясь раскрыть «зонтик для добрых людей в примарии», – подчеркнул депутат.

Василий Боля сообщил, что он получил краткий отчёт о результатах проверки на 4 страницах о финансовых нарушениях, допущенных администрацией Кагула. Он отметил, что это этот документ представляет интерес и для жителей, так как речь идёт «о том, как администрация муниципия набивает карманы, устраивая «договорняки» по гектарам земли, начисляя деньги на приобретение бензина, солярки для автомобилей, которые уже десятки лет назад были списаны, и о многом другом». В частности, в течение 2019-2020 годов сотрудникам местной администрации были вручены премии на сумму почти 2 миллиона леев, а гектары земли отчуждались за суммы в несколько раз ниже рыночной цены земли.

– Я ждал этого отчета, чтобы жители Кагула увидели, что «икона», каковой они считают своего мэра, и вся администрация всё это время допускали эти беззакония, – сказал депутат.

Боля также заявил, что направил более 25 запросов в компетентные органы для проверки каждого нарушения, поскольку государственные деньги должны быть возвращены, а виновные – наказаны в соответствии с законом.

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