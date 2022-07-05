Василий Боля обратил внимание зампредседателя ПА ОБСЕ на проблемы граждан и действия властей Молдовы

Василий Боля обратил внимание зампредседателя ПА ОБСЕ на проблемы граждан и действия властей Молдовы

Депутат ПСРМ Василий Боля пообщался 5 июля на полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ с заместителем председателя ПА ОБСЕ Аскаром Шакировым.

Собеседники обсудили состояние дел в Республике Молдова и в регионе. Василий Боля обратил внимание на те проблемы, с которыми сталкивается население нашей страны.

– К сожалению, действия, предпринимаемые властями, усугубляют кризисные тенденции, с которыми столкнулось наше общество. Попросил господина Шакирова предпринять ряд дипломатических мер, чтобы не дать возможность властям Республики Молдова своими действиями в дальнейшем нарушать права человека, а также права парламентариев представлять интересы своих избирателей, – отметил депутат-социалист.

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