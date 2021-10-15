Василий Боля на заседании ВСП: Когда будет рассмотрено ходатайство в отношении прокурора, ведущего дело Стояногло?

Василий Боля на заседании ВСП: Когда будет рассмотрено ходатайство в отношении прокурора, ведущего дело Стояногло?

Депутат Блока коммунистов и социалистов Василий Боля пришёл сегодня на заседание Высшего совета прокуроров, чтобы выяснить, когда будет рассмотрено поданное им ходатайство в отношении прокурора Виктора Фуртунэ, который ведёт дело Александра Стояногло. 

Председатель Высшего совета прокуроров Анжела Мотузок объяснила, что обращение было направлено в Прокурорскую инспекцию, а до его рассмотрения необходимо соблюсти ряд процедур.

Напомним, что Василий Боля потребовал от ВСП рассмотреть работу прокурора Виктора Фуртунэ, который расследует дело Александра Стояногло. Боля обвиняет Фуртунэ в выполнении политического заказа.

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