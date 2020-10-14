Вашингтонский обком действует

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О неумении кандидатов от оппозиции цивилизованно вести предвыборную кампанию

Агитация за кандидатов на президентские выборы только началась, а многие претенденты уже забили все телевидения кучей лжи и бреда. Но самое интересное, что в этой войне всех против всех Санду умудрилась сколотить настоящий картель из воров и олигархов…

Фейки и провокации правых

На минувшей неделе правые устроили несколько мерзких провокаций и фейковых вбросов.

Арест двух полицейских властями самопровозглашённой ПМР. В операции были замешаны несколько серьёзных деятелей из бывших молдавских силовиков – один политик-балабол, один посол и несколько граждан из непризнанной ПМР. Благодаря быстрому вмешательству Игоря Додона полицейских освободили. Провокация сорвалась.

Реакция команды Санду удивила. Вначале они выли, что из-за преступной беспечности Додона бандиты из Тирасполя захватывают наших граждан. Когда же двух полицейских освободили, они начали выть, что это была спланированная операция Додона.

Последовала вторая «спецоперация» – попытка устроить провокацию с пенсионером, которого якобы избила госохрана президента. Но диверсия провалилась. Граждане освистали провокаторов. Скандала не получилось. Но самой шумной диверсией была утка про встречу Додона и Плахотнюка в Греции, которая якобы состоялась в августе 2020 года. Утку вбросил сайт Плахотнюка Ziarul Naţional, «факты» им дал лакей Плахотнюка Усатый. В тот же день Интерпол Греции опроверг этот бред. Оказалось, что В. Плахотнюк не был в Греции с 2016 года. Тем не менее TV 8 Санду показал этот фейк, посвятив ему целую передачу. Это не дно, а днище!

Однако 12 октября эти клоу-ны получили весомый удар. Генеральная прокуратура сообщила, что имущество олигарха В. Плахотнюка в Румынии, Франции и Швейцарии на общую сумму примерно в 160 млн леев будет арестовано. Прокуроры собрали достаточное количество доказательств и убедили судей в том, что именно Плахотнюк является бенефициаром данного имущества.

В частности речь идёт о виллах в вышеуказанных странах, а также о 5 автомобилях и моторной лодке. Также будут арестованы 9 квартир, оформленных на имя его супруги, и 4 автомобиля, зарегистрированных в РМ. Проще говоря, власти прилагают все усилия, чтобы задержать Плахотнюка и арестовать его счета, а оппозиция в лице Санду и Усатого делают всё, чтобы спасти олигарха.

Вот уже несколько месяцев Р. Усатый синхронизирует все свои действия с М. Санду. В принципе, ничего странного в этом нет. Они оба сотрудничали с Плахотнюком, оба связаны с Госдепом. Обоим Плахотнюк открывал и закрывал уголовные дела.

Заказные статьи в России

21 сентября В. Кульминский, советник М. Санду и Ю. Лянкэ, решил вылить ведро помоев на И. Додона. С этой целью он написал целую статью в Центре Карнеги (Москва). Данный центр известен своими либеральными и антипутинскими (мы бы сказали – антироссийскими) взглядами. Основные тезисы Кульминского поражают своим цинизмом:

1) Додон создал альянс с Плахотнюком ещё с 2014 года.

2) Додон не выполнил свои обещания перед Россией о конфедерации, легализации российской армии.

3) Додон не выполнит своих обещаний перед Россией, потому что будут протесты и майдан.

4) Режим Додона – коррумпированный. России не надо его поддерживать и мараться.

А теперь уточним несколько нюансов.

Додон якобы был в альянсе с Плахотнюком. При этом он отправил в отставку Плахотнюка с должности зампредседателя парламента в 2012 г., протестовал год против назначения Плахотнюка премьером в 2016-м, прогнал его из РМ в 2019-м. А вот Санду, видимо, боролась с Плахотнюком, будучи в правительстве с ним с 2012 года, да? А когда Додон обещал конфедерацию, легализацию российской армии? Вы бредите, уважаемый? «Додон не выполнит своих обещаний потому что будут протесты и майдан».

А кто устроит протесты, господин Кульминский, не желаете уточнить? Не М. Санду угрожает протестами, если победят пророссийские силы? Не она ли поддержала протесты комбатантов, которые обещали отрезать головы приднестровцам и выбросить их перед парламентом? Не Санду ли исключила русский язык из школ, заявляла, что Антонеску – историческая личность, предложила правительству инициативу об учреждении 23 августа Дня скорби по жертвам тоталитарных коммунистических и фашистских режимов?

И не она ли против возврата российских новостей в РМ, против ремонта мемориала Eternitate, против любого движения в сторону ЕАЭС?

«Режим Додона – коррумпированный». Раньше Кульминский писал, что и путинский режим коррумпированный. Про режим Лукашенко молчу. Короче, коррумпированный режим Путина не должен поддерживать своих союзников, потому что они тоже коррумпированные. Надо было поддержать режим Плахотнюка с 2009 по 2015 годы. Он же был честным, ведь там была М. Санду. Кстати, благодаря Козаку режим Плахотнюка был устранён от власти. А сегодня Санду создала альянс с партиями Канду, Плахотнюка, Шора, которых она же обещала посадить.

И последний вопрос. Господин Кульминский, а правительство Лянкэ, где вы были советником, было честным?

Фальшивые опросы

М. Санду понимает, что акцент на фальсификацию выборов напугал её сторонников. Многие поняли, что она – не боец, что признала своё поражение ещё до начала битвы. Некоторые стали присматриваться к Нэстасе и Цыку. И тут её консультанты решились на новую авантюру, запустив онлайн-опрос на сайте votum.md.

Понятно, что такие опросы – курам на смех. В них нет выборки, корреляций, пересчётов. Пенсионеры, крестьяне, рабочий класс, неимущие слои не голосуют в таких опросах. А это

– более миллиона граждан, 2/3 избирателей. Они приносят победу, а не хипстеры, офисный планктон, айтишники, коучеры и сейлз-менеджеры в количестве нескольких десятков тысяч человек. Поэтому данный опрос почти никогда не был правильным. Приведу пример: президентские выборы 2016 года. Votum давал Санду 55%, а Додону – 45%. На деле Додон получил 52%, а Санду – 47%. У вас есть ещё вопросы?

А теперь взглянем на сам опрос и его подноготную. Согласно опросу, М. Санду на первом месте, Усатый – на втором, Додон – на третьем. Получается, что во второй тур выходят Санду и её партнёр Усатый?! Но консультанты Санду так сильно хотят доказать себе и людям, что Санду победит, как Ким Ир Сен с 98%, что совсем уже запутались в собственных махинациях. Внимание на цифры! Только не смейтесь! Россия – за униониста Киртоакэ… он там набирает 46%! Приднестровье – за М. Санду… она там возьмёт 41%. Гагаузия поголовно проголосует за Усатого! А почему бы и нет? Он же стал топить призыв за евроинтеграцию. Радует лишь одно – Додон больше всего голосов может набрать в Польше (100%) и Израиле (50%). Короче, опрос рассчитан на круглых идиотов. Они, видимо, и поверили. На этом всё. Желаем Санду и Усатому всегда побеждать… в Фейсбуке. И там же править.

Про игру Усатого и Санду

Вот уже несколько месяцев Р. Усатый синхронизирует все свои действия с М. Санду. В принципе, ничего странного в этом нет. Они оба сотрудничали с Плахотнюком, оба связаны с Госдепом. Обоим Плахотнюк открывал и закрывал уголовные дела. Санду – гражданка Румынии. Про Усатого некоторые Телеграм-каналы писали, что у него тоже есть румынский паспорт с 2019 года. Усатого использовал Плахотнюк для уничтожения Филата, а потом Додона. Санду была брошена на правый фланг, чтобы не дать возможности роста Нэстасе, который был слишком эмоциональный и неподконтрольный, в том числе и для Госдепа.

Оба участвовали в аферах с Плахотнюком. И если Санду замешана в аферах с аэропортом и выделением 5,4 млрд леев банкам Шора, то Усатый – подельник Плахотнюка по Ландромату, выводу 500 млрд рублей из России. А последние информации из МВД РФ говорят и о новом кейсе – наркотрафик из Марокко.

Вот почему их сотрудничество было неизбежно и заметно по многим аспектам:

У них почти идентичные сайты.

Те же румынские консультанты, что работали и на Плахотнюка, а руководит ими А. Стойчу, близкий консультант Плахотнюка, который помог ему уничтожить Филата. Напомним, что прокурор Плахотнюка В. Морарь консультирует М. Санду, снабжая её компроматом против оппонентов.

Те же месседжи и посылы – «Долой Додона!». Санду уже везде использует жест Усатого – 2 пальца вверх в форме буквы V. Наверное, V означает Владимир… Или как?

Одни и те же ТВ пиарят Усатого и Санду: TV 8, Jurnal TV, PROTV, TVR.

Совместные заявления против открытия участков для голосования в России. Кстати, это заявление поставило Усатого в идиотское положение. Получается, он против наших граждан из России?! Тех граждан, которые поддерживали его и привели его партию к победе на местных выборах 2019 г. в нескольких городах?!

Взаимное обеление: Усатый везде говорит, что Санду честная. А Санду и её люди говорят, что Додон устроил проблемы Усатому в России.

Оба атакуют одновременно Филата и Нэстасе. Посмотрите интервью И. Попа, адвоката Плахотнюка на TV 8… Так же и Санду.

Оба угрожают протестами после выборов.

Когда хозяин в изгнании

Однако игры и комбинации лакеев Плахотнюка имеют все шансы провалиться.

6 октября появилась информация, что В. Плахотнюк не может вернуться в США. Информацию подтвердили в посольстве США в Молдове. Он думал, если будет лаять на Россию, получит индульгенцию в США? Историю надо учить, Владимир Георгиевич!

В этом контексте выскажу следующие аксиомы:

США всегда кидают лакеев. Это прагматизм: нет постоянных друзей – есть постоянные интересы. Чем больше тебя используют в грязных играх, тем выше шанс, что тебя кинут. Кого-то тупо устраняют от власти и ликвидируют на месте. Чаушеску, Хуссейн, Каддафи, Пиночет тому подтверждение. Других используют в качестве сакральных жертв: Немцов, Ющенко, Навальный. Тихановская чудом избежала этой участи. Кто-то заканчивает скитальцем и беженцем: Саакашвили, Гуайдо, Плахотнюк и, возможно, Порошенко и Усатый. Кто-то заканчивает само-убийством: Борис Березовский, И. Славина, которую, кстати, довели до самоубийства. А кто-то уходит из власти с позором и уголовными делами, как Гимпу, Киртоакэ, Киринчук и многие другие.

Поэтому в сотый раз обращаюсь ко всем русофобам и особям, подыгрывающим вашингтонскому обкому: «Господа, одумайтесь! Ведь ещё мудрый Филофей сказал: «Два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не бывать». Так было и так будет.

Богдан Цырдя,

политолог