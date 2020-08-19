Ваша правовая защита

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На вопросы читателей «АиФ в Молдове» отвечает Роман АРОНОВ, адвокат, магистр права.

Не останемся ли с носом?

В новостях передали, что Генпрокуратура запросила разрешение на наложение ареста на имущество Victoriabank. Не пострадают ли от этой акции физические лица, простые вкладчики банка, как это не раз происходило в нашей стране? Что об этом говорит законодательство? И. Визитиу, Бельцы

– Действительно, Антикоррупционная прокуратура вскоре передаст судебной инстанции некоторые эпизоды, связанные с банковским мошенничеством. В этом смысле Генеральная прокуратура РМ планирует обратиться с ходатайством в суд о применении ареста на имущество одного из крупных молдавских банков, уточняя, что расследование прокуроров проводится в рамках закона. От этой процедуры имущественные и денежные права вкладчиков банка ущемлены, конечно, не будут, так как речь идёт о наложении ареста на имущество банка, а не на вклады его клиентов. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Делится ли квартира? Когда я выходила замуж, родители подарили мне квартиру. Подлежит ли она разделу при разводе, если в ней прописаны муж и дети? Ольга Б., Глодяны

– По Семейному кодексу РМ, имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, как и имущество, полученное каждым из них в период состояния в браке в дар, в порядке наследования или в результате иных безвозмездных сделок, является личной собственностью каждого из супругов. Поэтому ваша квартира не является общей совместной собственностью. Следовательно она не подлежит разделу, независимо от регистрации в этой квартире мужа и детей.

Я возвращаюсь. Есть ли льготы?

Я уехал на работу в Германию 20 лет назад. Получил вид на жительство, женился. Но в Молдове остались пожилые родители, родня, друзья. В общем, принял решение переехать с семьёй в родные места. На каких условиях можно ввозить личное имущество, включая транспортные средства и другую технику? Существуют какие-либо льготы, освобождающие от уплаты таможенных пошлин и платежей (в том числе и при организации собственного дела) для мигрантов, возвращающихся на родину? В. Грек, Бессарабка

– По Закону РМ № 1569 от 20.12.2002 г. (ст. 5 ч. (1) лит. а) «О порядке ввоза и вывоза товаров с территории Республики Молдова физическими лицами», граждане имеют право ввозить на территорию страны без уплаты импортных пошлин предметы личного пользования, банкноты, монеты и чеки в национальной валюте Республики Молдова, банкноты, монеты и дорожные чеки в иностранной валюте, а также иные товары, указанные в данном законе.

Действующее законодательство РМ на данный момент не предусматривает налоговых или таможенных льгот (а также каких-либо привилегий для организации собственного дела) мигрантам, возвращающимся на родину.

Всегда ли данные – персональные?

Меня попросили назвать свой идентификационный номер при записи по телефону к врачу в поликлинику. Не нарушаются ли мои права на сохранение персональных данных? В. Рошка, Кишинёв

– Закон РМ № 133 от 08.07.2011 г. «О защите персональных данных» гласит: обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных. Учитывая, что вас попросили указать свой идентификационный номер, какого-либо нарушения ваших прав в рассматриваемой ситуации не наблюдается, так как вы вправе сами решать – раскрывать или нет свои персональные данные.

При этом не требуется согласия субъекта персональных данных в случае, если обработка этих данных необходима: a) для исполнения договора, в котором этот субъект является стороной, или для принятия мер до заключения договора по его просьбе; b) для выполнения предусмотренного законом обязательства контролёра; c) для защиты жизни, физической целостности или здоровья субъекта персональных данных.

Кто подтвердит личность?

Как восстановить внутренний паспорт, если не сохранилось ни одного документа, который подтвердил бы мою личность в ЗАГСе. Как быть в такой ситуации? Д. Иожица, Рышканы

– По Постановлению № 125 от 18.02.2013 г. «Об утверждении Положения о выдаче документов, удостоверяющих личность, и об учёте граждан Республики Молдова», идентификация лица, достигшего совершеннолетия, которое на момент обращения не было идентифицировано или его предыдущая идентификация не может быть подтверждена, осуществляется на основании письменной декларации под личную ответственность заявителя и супруга (супруги) или заявителя и одного из родственников I – III степени родства.

В отсутствие супруга (супруги) или родственника I – III степени родства его идентификация осуществляется на основании письменных деклараций под личную ответственность, которые подаются одновременно тремя лицами – гражданами Республики Молдова, владеющими документами, удостоверяющими личность, и которым известна персона идентифицируемого лица. По возможности предоставляются иные подтверждающие дополнительные документы, выданные органами полиции, местными органами публичного управления или иным государственным учреждением, обладающим информацией о соответствующем лице, если данные документы способствуют установлению личности лица (военный билет, пенсионное удостоверение, справка с места обучения или работы, документ на поездку и т. д.). При наличии сомнений вопрос подлежит рассмотрению в суде.

Не на вечное хранение?

Сколько лет в суде находятся материалы по гражданским делам? О. Драган, Кагул

– Гражданско-процессуальное законодательство РМ не устанавливает конкретных сроков хранения гражданских дел. Вместе с тем Закон РМ № 880 от 22.01.1992 г. «Об архивном фонде Республики Молдова» указывает, что на документы Государственного архивного фонда и Общественного архивного фонда, содержащие сведения со степенью секретности «Совершенно секретно», распространяются ограничения в использовании сроком до 25 лет. На сведения со степенью секретности «Секретно» – до 15 лет, со степенью «Конфиденциально» – до 10 лет и со степенью «Ограниченного использования» – до 5 лет.

Почему мне отказали два раза?

Я – пенсионерка, не владеющая государственным языком. Апелляционная палата отказала мне в переводе на русский язык вынесенного определения, а Высшая судебная палата не пожелала рассматривать моё дело, т. к. исковое заявление было подано на русском. Все ответы от судебных инстанций я получаю только на молдавском языке и не знаю, какое решение вынесено и чем оно обосновано. Ещё умиляет, что судьи, государственные чиновники разговаривают на заседании с нами – «безъязыкими» налогоплательщиками – через переводчиков. Разве служители Фемиды не ущемляют мои права? В. П., Кишинёв

– Судебное разбирательство гражданских дел в Молдове, согласно ст. 24 ч. (1) – ч. (2) ГПК РМ, ведётся на государственном языке. Лица, заинтересованные в разрешении дела, не владеющие молдавским языком или не говорящие на нём, имеют право знакомиться с документами, материалами дела и выступать в суде через переводчика.

При этом процессуальные документы, переданные лицам, заинтересованным в разрешении дела, переводятся по их просьбе на язык судебного разбирательства или на тот, на котором они выступали в судебном процессе. Вы вправе получить процессуальный акт на понятном вам языке, но для этого необходимо подать в суд мотивированное заявление.

Высшая судебная палата РМ не рассматривает исковые заявления по существу, так как это прерогатива суда первой инстанции. В свою очередь суд первой инстанции не вправе дискриминировать и ограничивать доступ граждан РМ к правосудию по языковому критерию. Подобные решения подлежат отмене.

Подготовила

Татьяна СОЛОВЬЁВА