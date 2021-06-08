Ваша правовая ситуация

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На вопросы читателей «АиФ в Молдове» отвечает Роман АРОНОВ, адвокат, магистр права.

Гарантия по закону

Правы ли представители руководства сети магазинов «Фидеско», упраздняя льготу инвалида III группы на укороченный рабочий день? В связи с переходом на другой режим работы новый график негативно сказывается на здоровье данного сотрудника. Инга С., Кишинёв

– Согласно ст. 96 ч. (1) Трудового кодекса, для отдельных категорий работников, в зависимости от возраста, состояния здоровья, условий работы и других обстоятельств, устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени.

При этом часть (4) этой статьи чётко говорит, что для лиц с тяжёлым и выраженным ограничением возможностей (не имеющих права на большие льготы) устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени – 30 часов в неделю без ущемления права на оплату труда и других прав, предусмотренных действующим законодательством.

Так что в вашем случае сокращённая продолжительность рабочего времени – это гарантия, установленная законом. Поэтому действия работодателя в этом случае явно противоречат закону.

Можно, если не поздно

Могу ли я оспорить сумму, которую мне выплатили по индексированным вкладам Сбербанка, если не согласен с ней? Куда мне следует обратиться? С. Лукин, Унгены

– Выплата индексированных сумм производится на основании Закона № 1530-XV от 12 декабря 2002 года «Об индексации денежных вкладов граждан в Banca de Economii» и Постановления правительства № 176 от 25 марта 2020 года.

Если вы не согласны с размером индексированного вклада, то вправе обратиться с мотивированным заявлением в банк (в процессе ликвидации) и потребовать пересмотреть выплаченную сумму. В случае отказа идите в суд. Обратите внимание на 3-летний срок давности для судебной защиты своих прав, который истекает с момента получения вами оспариваемой суммы.

Сделал дело – не погуляет смело

Муж бросил меня с двумя маленькими детьми. Суд вынес решение о том, что бывший должен выплачивать алименты, но он так не считает. Как заставить отца детей выплачивать алименты? И. С., Бельцы

– Во-первых, взаимодействуйте с судебным исполнителем, у которого находится ваш исполнительный лист или соглашение об уплате алиментов. Придите к нему на приём и предоставьте всю имеющуюся у вас информацию о должнике (место работы, сведения о счетах в банках, имуществе и иные сведения). Если у вас такие данные отсутствуют, напомните судисполнителю, что его прямой обязанностью по закону является запросить их в компетентных органах.

Во-вторых, попытайтесь привлечь должника к ответственности. За неуплату алиментов предусмотрены следующие виды ответственности: а) гражданско-правовая – в виде неустойки в размере 0,1% от общей суммы задолженности за каждый день просрочки (ст. 106 ч. (2) Семейного кодекса РМ). Взыскание неустойки производится судом на основании вашего искового заявления; б) административная – в виде штрафа за неисполнение решения суда о взыскании алиментов. Чтобы привлечь должника к административной ответственности, вам потребуется обратиться с соответствующим заявлением к судебному исполнителю, у которого находится на исполнении ваш документ о взыскании алиментов.

В-третьих, лишите должника родительских прав. Уклонение от участия в содержании ребёнка, в частности злостное уклонение от выплаты алиментов, по молдавским законам – основание для лишения родительских прав. Знайте: родитель, утрачивающий по отношению к ребёнку какие-либо права, сохраняет при этом все обязанности, в том числе и выплату алиментов. Кстати, такой шаг позволит оградить вашего ребёнка от обязанности в будущем материально обеспечивать своего непутёвого родителя-алиментщика.

И в-четвёртых, попытайтесь пообщаться с должником лично, через общих друзей, знакомых или родственников. Объясните ему, что он не всегда будет молод и полон сил. Когда-то состарится – и ему потребуются любовь, помощь и поддержка.

Самоуправство кооператива

Мы с мужем пенсионеры, проживаем на первом этаже 9-этажного дома в кооперативе. Ещё в мае 2020 года нам прислали квитанцию, как нам сказали в администрации кооператива, на оплату земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения. На наш аргумент, что пенсионеры по закону не должны выплачивать налог на недвижимость, бухгалтер ответила, что это оплачивают все без исключения. Может быть это фальшивка или самоуправство администрации кооператива? Супруги Масловы, Кишинёв

– В силу ст. 283 ч. (1) лит h) Налогового кодекса РМ, от налога на недвижимое имущество освобождаются лица, достигшие пенсионного возраста, лица с тяжёлым и выраженным ограничением возможностей, лица с ограниченными возможностями с детства. Поэтому требование администрации кооператива об оплате налога на недвижимость в вашем случае носит незаконный характер.

Как разобраться с квартирантами?

В 2020 году семья арендовала у моей соседки, пожилой женщины, трёхкомнатную квартиру на условиях, что они не будут год платить за аренду, а сделают на эту сумму косметический ремонт. По истечении года, то есть с апреля, квартиросъёмщики уже должны были начать платить. Однако они отказываются платить и выезжать из квартиры, да ещё и долги по коммунальным платежам накопились. Как поступить владелице квартиры? Анна П., Кишинёв

– Первое, что она должна сделать, – это выяснить причину. Ситуации бывают разные, поэтому не стоит исключать форс-мажорные обстоятельства. Второе – написать претензию и отправить заказным письмом с уведомлением. Как правило, на этом этапе вопрос с задолженностью закрывается. А если нет, то наймодатель вправе расторгнуть договор найма и взыскать денежные средства в судебном порядке. Вместе с задолженностью можно требовать также возмещения всех судебных расходов (госпошлины, оплаты услуг юристов).

Что за странная справка?

Где можно получить справку о том, что я не подавала в суд на начисление/получение алиментов и никто их мне не выплачивает? У меня попросили такую справку… Мне кажется это вообще нелогичным, так как просят справку о том, чего не существует. Екатерина Б., Бельцы

– Вы можете обратиться с заявлением в суд по месту своего жительства и потребовать предоставить вам информацию, что за соответствующий период в архиве суда каких-либо дел о взыскании алиментов с вашей стороны не имеется.

С чего начать развод?

Как сейчас проходит развод при наличии несовершеннолетнего ребёнка? Делить нечего. С чего начать? Елена К., Хынчешты

– Согласно ст. 37 ч. (1) Семейного кодекса, как правило, расторжение брака в судебном порядке производится при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей (в том числе усыновлённых), а также при отсутствии согласия одного из супругов на развод. Начните с визита к адвокату по бракоразводным делам.

Налог взлетел в потолок

В прошлом году за трёхкомнатную квартиру нам пришла квитанция на сумму 314 леев налога, а в этом – на 700 леев. Были ли внесены какие-то изменения в налоговое законодательство или в муниципии что-то придумали, чтобы так сильно поднять налог на недвижимость? А. Григорьева, Кишинёв

– По закону ставку налога на недвижимость в столице ежегодно устанавливает муниципальный совет. В прошлом году эта ставка в Кишинёве составляла 0,15% кадастровой стоимости жилья. Также у собственников недвижимости было право на скидку 15% в случае оплаты налога до 30 июня.

В этом году, по решению местных властей от 29 декабря 2020 года, налог вырос. Сегодня он равен 0,185% кадастровой стоимости жилья (почти на четверть больше, чем в 2020 году). Кроме того, была упразднена существующая ранее скидка в 15% за уплату налога до 30 июня. Отмечу, что налог на недвижимость существенно вырос для всех – и для бедных, и для богатых.

Подготовила

Любовь Чегаровская