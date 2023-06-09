Ваша правовая ситуация

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На вопросы читателей «АиФ в Молдове» отвечает юрист Роман АРОНОВ.

Подготовила Любовь Чегаровская, info@aif.md

С чего начать поиски дома?

Мы с супругой перешли порог зрелого возраста и решили купить небольшой домик с участком вблизи столицы. Люди мы небогатые и поэтому боимся попасть по незнанию на мошенника или в неприятную ситуацию. С чего начинать, какие документы требовать у продавца, где и как их проверить? В. Пашков, Кишинёв

1-й совет: проверяйте объявления. Объявление о продаже недвижимости не должно вызывать никаких подозрений, поэтому внимательно изучите его.

2-й совет: поговорите с соседями. Приходите на просмотр самостоятельно и заранее, так и по нужному адресу попадёте, и окрестности оцените.

3-й совет: изучите документы о собственности со специалистами. Проверьте, нет ли арестов, судебных разбирательств или залогов. Это можно сделать, изучив актуализированную выписку из регистра объектов недвижимого имущества.

4-й совет: Указывайте в договоре полную стоимость объекта. В попытке сэкономить на выплате налогов продавец может предложить указать в договоре купли-продажи неполную стоимость. В случае дальнейшего судебного оспаривания сделки (мало ли что произойдёт потом) покупатель сможет настаивать лишь на возврате только той суммы, которая была прописана в договоре.

Кто должен ремонтировать подъезд?

Имеют ли законное право жильцы многоквартирного жэковского дома делать капитальный ремонт во всём подъезде со снятием штукатурки до котельца, с многомесячной долбёжкой, с пылью и грязью? Кто должен контролировать такие работы, возможны ли опасные последствия при землетрясении после некачественных самостоятельных работ и обязаны ли несогласные давать деньги на проведение такого ремонта? Л. Цапенко, Кишинёв

– Cогласно Закону РМ № 75 от 30.04.2015 г. «О жилье», собственники жилья обязаны участвовать в долевых расходах на содержание и ремонт общей собственности в многоквартирном жилом доме путём финансирования соответствующих работ таким образом, чтобы эта собственность содержалась согласно установленным техническим нормам и правилам безопасной эксплуатации. При отсутствии порядка участия в расходах по содержанию и ремонту общей собственности он устанавливается управляющим путём оценки предстоящих расходов на один год и ежемесячного представления их собственникам к оплате соответственно доле участия в имуществе общей собственности.

Временное отсутствие собственника не может служить основанием для уклонения от платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового технического оборудования жилого дома. Контроль за соблюдением качества выполняемых работ возлагается на собственников и управляющего, а также на органы местного публичного управления и Агентство по техническому надзору.

Где взять геометрический план участка?

Что необходимо сделать, чтобы кадастр Унген или мэрия города выдали мне геометрический план на частный земельный участок в центре города? Почему-то его скрывают, а выдают схематический земельный участок. Он реальный, выдаётся из архива, но не совпадает с геометрическим. Выдаётся произвольно, искажённо. Это, считаю, является нарушением Конституции РМ. Н. Иванова, Унгены

– По Закону РМ № 1543 от 25.02.1998 г. «О кадастре недвижимого имущества», геометрический план – это технический документ, составленный в результате измерений на местности или на базе топографо-геодезического или картографического материала с указанием границ земельного участка и расположенных на нём строений. В силу ст. 18 ч. (4) этого закона, по заявлению правообладателя геометрический план составляется в результате измерений на местности.

Согласно Постановлению правительства РМ № 966 от 22.12.2020 г. «Об услугах, предоставляемых Агентством государственных услуг», составление геометрического плана на месте с целью определения границ земельного участка и расположенных на нём строений осуществляется за плату, а именно: от 1990 леев до 20 010 леев в зависимости от площади земельного участка и срока выполнения кадастровых работ. Так что оформляйте типовое заявление о составлении геометрического плана и оплачивайте услуги кадастра.

Как разделить приватизированную квартиру?

Будучи в разводе, в 1994 году я приватизировал 1-комнатную квартиру общей площадью в 27,6 м², которую получил с места работы в 1987-м. Приватизировал на троих человек в надежде, что жена с ребёнком вернутся. В 1999 г. жена уехала в Италию, где вышла замуж. В 2001 г. сын уехал в Румынию, где создал свою семью. Сейчас бывшей жене 64 года, сыну – 40 лет. Как я могу снять с приватизации бывшую жену и сына? У меня со здоровьем плохо, а если они решат вернуться, могут возникнуть проблемы с разделом недвижимости. В. Чобан, Яловены

– В результате приватизации квартиры право собственности на неё приобрели три члена семьи: вы, ваша бывшая жена и сын. В такой ситуации лишить их собственности невозможно, так как их доля в квартире неприкосновенна и гарантируется законом. Основной выход – это раздел квартиры путём выкупа долей у сына и жены. Также можете предложить им оформить договор дарения их долей на ваше имя.

Что за дом без документов?

Чем чревата покупка готового дома на приватизированном участке без оформленных на него документов? В. Боев, Новые Анены

– Ст. 28 ч. (1) Закона РМ № 163 от 09.07.2010 г. «О разрешении выполнения строительных работ» говорит, что строения, выполненные без или с нарушением разрешения на строительство/проектной документации или без констатационной справки, подтверждающей применение принципа молчаливого согласия, считаются самовольными. Нарушение положений этого закона влечёт, в зависимости от обстоятельств, ответственность за правонарушение или уголовную ответственность.

Кроме того, законодательством РМ предусмотрен снос самовольного строения.

Нужно ли регистрировать дачный гараж?

Наша семья купила приватизированный дачный участок с летним домиком, оформила все документы в кадастре. Спустя год своими силами построили на участке гараж. Требуется ли по законодательству оформить его в кадастре? Если да, то придётся ли за него платить налог на недвижимость? К. Черненко, Каушанский район

– Налог на недвижимое имущество – местный налог, представляющий собой обязательный платёж в бюджет от стоимости недвижимого имущества. Согласно положениям ст. 277 Кодекса, субъектами обложения налогом на недвижимое имущество являются все собственники недвижимого имущества на территории Республики Молдова.

Чтобы высчитать точный размер выплат, вам стоит обратиться в территориальное налоговое отделение. А ещё можно обратиться в Единый колл-центр Государственной налоговой инспекции по телефону 0 8000 1525 (звонок бесплатный).

Что касается построенного гаража, то его необходимо сдать в эксплуатацию с учётом требований Закона РМ № 163 от 09.07.2010 г. «О разрешении выполнения строительных работ».

Почему взимают плату за транзит стояков?

Должны ли потребители платить за обогрев стояков, проходящих через квартиру, где есть газовое отопление? Вроде Конституционный суд признал это положение незаконным. На каком основании в этом отопительном сезоне с потребителей снова стали брать деньги за обогрев стояков? Е. Кошелева, Кишинёв

– Некоторые положения Постановления правительства РМ № 191 от 19.02.2002 г. «Об утверждении Положения о порядке предоставления и оплаты жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для жилищного фонда», которые регулировали оплату транзитных стояков отопления в квартирах, отключённых от централизованной системы отопления, были признаны неконституционными согласно Постановлению КС № 4 от 03.03.22 г. Так что о взимании платы за транзитные стояки и речи быть не может. В вашей ситуации советую обратиться с заявлением в управляющую организацию за соответствующими разъяснениями.