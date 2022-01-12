Ваша правовая ситуация

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Юридическая консультация

На вопросы читателей «АиФ в Молдове» отвечает Роман АРОНОВ, адвокат, магистр права.

Без перерыва на обеденный сон

Начал делать ремонт в квартире. В час дня пришла соседка и стала требовать прекратить шуметь, так как её ребёнок не может уснуть. Что говорит закон по поводу обеденной тишины? С. В., Кишинёв

– Ст. 357 ч. (1) Кодекса РМ «О правонарушениях» указывает, что нарушение тишины в ночное время (с 22:00 до 7:00), в том числе путём громкого пения, подачи звуковых сигналов, пользования аудиовизуальной аппаратурой, установленной на повышенную громкость в жилищах или общественных местах, иных подобных действий, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от 450 до 900 леев.

При этом ч. (2) той же статьи говорит, что выполнение работ по реконструкции или других работ, сопровождаемых шумом, в помещениях многоквартирных жилых домов в промежутке времени с 18:00 до 8:00 влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от 600 до 1500 леев.

Справки о доходах достаточно

Сейчас при покупке недвижимости нотариус требует доказать происхождение денег. У меня две дочери давно уже живут за границей, летом они приезжали в гости, подарили мне на юбилей деньги на покупку небольшого домика в деревне. Деньги они ввозили в РМ в пределах допустимых сумм. Как мне доказать, что эти €5 тыс. мне подарили дети? Предусматривает ли наше законодательство подобные случаи? Н. Д., Кишинёв

– Действительно, наше законодательство требует при покупке недвижимости доказать источник приобретения денег. Поэтому нотариусы требуют от покупателей недвижимости подтвердить законное происхождение средств. Я думаю, справка о размере ваших доходов или пенсии за последние 5 лет с учётом невысоких цен на сельские дома вполне устроит нотариуса.

Жалуйтесь в прокуратуру

Наши соседи много лет топят котлы кусками автомобильной резины, навозами всех видов. Эти котлы с принудительным поддувом. Когда включается вентилятор, вонь на улице стоит непередаваемая, про диоксины и прочую гадость остаётся только догадываться. И вся округа этим дышит, сажа оседает на постиранное бельё. Полиция такими делами не занимается, примэрия тоже, экологи Гагаузии также (с их слов) ничего не могут сделать. Есть ли в законодательстве действенные меры на такие действия граждан? Куда можно обратиться? М. Кюркчу, Гагаузия

– Согласно Закону РМ № 1515/1993 «Об охране окружающей среды», каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду. Каждый имеет право на её защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.

В вашей ситуации надо направить жалобу в местную прокуратуру о привлечении соседей к ответственности.

Кроме того, в данном случае действует Кодекс РМ «О правонарушениях», который предусматривает административную ответственность за действия ваших соседей. Так, ст. 154 ч. (2) этого Кодекса указывает, что несоблюдение установленного порядка сбора, хранения, транспортировки, размещения, сжигания, обезвреживания и удаления промышленных, строительных, бытовых и иных отходов, в том числе в водных объектах, недрах и т. д., создавшего опасность загрязнения окружающей среды, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от 1200 леев до 2400 условных единиц. Здесь советую подать жалобу в административную комиссию при вашей примэрии.

Судьба водителя – в руках медиков

Имеют ли по закону право люди с ограниченными возможностями по зрению пройти курс обучения и сдать на права. Я пенсионер, инвалид III группы, у меня левый глаз не видит совсем, а правый – с диоптрией на очках – 8. В. Фёдоров, Кишинёв

– Согласно п. 6 Постановления правительства РМ № 12 от 19.01.2009 г. «Об утверждении Правил медицинского освидетельствования водителей и кандидатов на получение водительских прав», претенденты на получение водительских прав должны пройти соответствующее обследование, чтобы убедиться, что у них есть острота зрения, необходимая для управления транспортным средством. При осмотре особое внимание уделяется остроте зрения, полю зрения, зрительным способностям в условиях низкой освещённости, чувствительности к яркому свету и контрастам, диплопии и другим заболеваниям глаз, которые угрожают безопасному вождению.

Водитель должен пройти медосмотр в компетентном медицинском учреждении, чтобы продемонстрировать, что зрительные функции не нарушены каким-либо иным образом (включая чувствительность к яркому свету и контрасту).

Также лица, подающие заявление на медицинское обследование для получения или продления водительских прав и полностью потерявшие один глаз или использующие только один глаз, должны иметь остроту зрения не менее 0,5 с корректирующей линзой в комплекте. Компетентный медицинский орган должен подтвердить, что состояние монокулярного зрения достаточно продолжительное, чтобы позволить адаптацию, и что поле зрения этого глаза соответствует требованиям закона. Так что ваша водительская судьба – в руках медиков.

Не ваша обязанность

Мы приобрели земельный участок с домом в садово-огородном кооперативе (СОК). Рядом с нашим участком пустует земля, принадлежащая СОК. Пользователь этой земли умер несколько лет назад. Мы обратились к руководству кооператива с просьбой передать нам в пользование этот участок. Они не против, но мы должны оплатить 4 тыс. леев долгов. Там нет никаких коммуникаций – ни света, ни газа, ни воды. Должны ли мы платить? К. Беженару, Страшенский район

– За обслуживание земельных участков в садово-огородных кооперативах, согласно их уставам, платят собственники (пользователи) этих земель, а в случае смерти владельца – наследники. Вы не относитесь ни к первой, ни ко второй категории граждан, поэтому требование кооператива оплатить долг не является вашей обязанностью.

Сдайте живодёра полиции

У нас во дворе живёт человек, который забавляется тем, что стреляет по кошкам из пневматического ружья. Все об этом знают, но, как говорится, за руку его никто не поймал. Я свою кошечку тоже иногда выпускала погулять, и в один день она стала его жертвой: после ранения мою Масяню парализовало. Теперь ветеринары борются за её жизнь. Можно ли каким-то образом привлечь к ответственности этого человека? Г. Музыка, Кишинёв

– В силу ст. 157 ч. (2) Кодекса РМ «О правонарушениях», умышленное совершение действий, вызывающих боль или страдания животных, влечёт наложение штрафа на физических лиц в размере от 600 до 1200 леев. Для привлечения живодёра к заслуженной ответственности обращайтесь с жалобой в полицию по месту жительства.

Ветераны остались в прошлом

Предусматривает ли действующее молдавское законодательство присвоение гражданам с большим стажем работы звания «Ветеран труда» и соответствующие льготы за него? П. Скурту, Новые Анены

– Закон РМ № 1123 от 30.07.1992 г. «О государственных наградах Республики Молдова» не знает такого звания, как «Ветеран труда». Однако ст. 17/9 этого Закона учреждает орден Gloria Muncii («Трудовая слава»). Этим орденом награждаются граждане РМ за трудовые заслуги и особые успехи во всех областях деятельности.

Читайте закон

Дорогое ли сегодня удовольствие – приватизация стандартных шести соток дачного участка? От чего зависит цена на оформление собственности? Л. Дану, Бельцы

– Нормативная цена земель сельскохозяйственного назначения рассчитывается, исходя из среднего бонитета почв, установленного для соответствующего города, села (коммуны), или по заявлению собственника, исходя из бонитета почв, установленного для соответствующего земельного участка.

Расчёты нормативной цены земель сельскохозяйственного назначения, приусадебных земельных участков и садовых участков производятся, исходя из тарифов, указанных в позиции I Приложения, с использованием коэффициента 0,3, которое является неотъемлемой частью Закона РМ № 1308-XIII от 25.07.97 г. «О нормативной цене и порядке купли-продажи земли». Так что читайте закон.

Подготовила Любовь Чегаровская