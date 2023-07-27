“Ваш родственник попал в ДТП, нужны деньги”: задержаны двое мошенников-вымогателей

“Ваш родственник попал в ДТП, нужны деньги”: задержаны двое мошенников-вымогателей

Полиция задержала двух участников мошеннической схемы “Ваш родственник попал в ДТП”. Речь идёт о 22-летних жителях Кишинёва и Дубоссар. 

Как сообщили в полиции, мошенники связывались с жертвами и говорили, что их близкий родственник устроил ДТП, в результате которого пострадал человек. Чтобы помочь избежать наказания, просили денежные средства. Звонки поступали через стационарный телефон, а запрашиваемые суммы варьировались от 3000 до 10000 евро.

Подозреваемых поместили под предварительный арест. Им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы. 

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