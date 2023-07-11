Вас снимает скрытая камера

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О том, должны ли мы бояться камер видеонаблюдения и где их быть не должно

Наталья Устюгова, info@aif.md

Ещё лет 20 назад видеокамеры в общественных местах были редкостью и считались привилегией богатых организаций и граждан. Сейчас такие устройства слежения по доступной цене может приобрести любой человек. Изменилась ли после этого наша жизнь?

Подлежит регистрации

Правила установки и использования камер видеонаблюдения регламентируются Законом № 133 от 08.07.2011 г. «О защите персональных данных». Почему? Потому что частное лицо или экономический агент, установивший такую систему, автоматически становится оператором по обработке персональных данных.

Как пояснил магистр права, адвокат Роман Аронов, есть три основных направления, связанных с защитой персональных данных в сфере видеонаблюдения, – частный сектор, придомовая территория и публичные заведения.

Владельцы ресторанов, торговых центров, медицинских учреждений и т.д. имеют право использовать полученную информацию только в порядке, предусмотренном законом. К примеру, для защиты собственности, предупреждению преступлений на своей территории и т.д. Данные с камер должны использоваться корректно, согласно заявленным целям, для их обработки необходимо уведомить Национальный центр по защите персональных данных (НЦЗПД). Кроме того, системы видеонаблюдения должны быть зарегистрированы в этом центре. Сделать это можно даже в режиме онлайн, ознакомившись с подробностями на сайте учреждения.

Что касается жилого сектора, если коротко, то в многоквартирных домах вопрос решается на уровне общего собрания большинством голосов (2/3). Без этого жилец не может самостоятельно установить камеру при входе в дом, а также у двери, без согласия соседей по площадке. Если дом находится на земле, то глазок камеры должен быть установлен так, чтобы не покрывать поле видимости территории соседей. Знак о том, что ведётся видеонаблюдение должен быть установлен в любом случае.

Как уточнил Р. Аронов, ответственность за сбор и фиксацию персональных данных без авторизации и регистрации, без согласия других граждан предусматривается статьёй 74 Административного кодекса. Есть соответствующая статья и в Уголовном кодексе, она применяется тогда, когда видеосъёмка способствовала совершению преступления.

– Дела, связанные с видеонаблюдением, в суды попадают очень редко, обычно граждане обращаются в Центр по защите персональных данных, – поясняет Р. Аронов. – Что касается видеосъёмок, сделанных на мобильный телефон, то тут другая история. У меня в практике был случай, когда ко мне обратилась женщина, которую снимал недовольный муж, пытавшийся после развода определить место жительства ребёнка с собой. Он делал съёмку на рабочем месте, на улицах, в публичных местах. Мы подали жалобу в суд по поводу вторжения в личную жизнь и трудовое пространство, сбору персональных данных путём фиксации внешности и т.д. Суд пришёл к выводу, что наши аргументы не обоснованы, потому что он проводил съёмку не на частной территории, а в публичных местах.

Получается, что если ты снимаешь на камеру смартфона, это допустимо, а если это фиксированная съёмка, то для доступа к данным надо обращаться в НЦЗПД. С виду всё правильно, но итог всё-таки смущает.

Мы все живём в видимом мире, снимаем видео, нас снимают. Это становится нормой. Поэтому переживания и страхи по поводу того, что за нами ведётся какое-то видеонаблюдение, уходят в прошлое.

Опасней сайты-клоны

Сейчас видеонаблюдение есть практически во всех торговых точках. А что если данные наших карт фиксируются этим маленьким глазком, и потом наши денежки исчезнут в неизвестном направлении?

– Такое едва ли может произойти, – считает главный следователь Управления киберпреступлений Генерального инспектората полиции Сорин Аморциту. – У касс установлены маленькие камеры, которые не способны зафиксировать данные даже при максимальном приближении. Единственный вариант, когда мы передаём карту для оплаты в руки кассиру, он может сфотографировать её. Такие случаи были, но это не массовое явление.

При этом С. Аморциту предупредил, что наши персональные данные могут быть украдены с личных компьютеров и телефонов, куда люди их вводят для удобства оплаты, например, коммунальных услуг. Чтобы этого не произошло, не следует открывать незнакомые сайты, особенно если поступает информация об опасности. Нужно быть предельно внимательным, чтобы случайно не зайти на сайты-клоны известных брендов. Возьмём, к примеру, известную службу доставки AliExpress. Название сайта-клона может писаться с двойной буквой ll (AlliExpress), а пользователь и не обратит на это внимание. Думая, что покупает товар, человек вводит данные (номер банковской карты и CVV) и открывает доступ к своему счёту. Кстати, теоретически мошенники могут посредством гаджетов наблюдать за вами визуально. Напрямую к персональным данным это не относится. Просто неприятно.

Что касается видеокамер в общественных местах, то бояться их не стоит. На самом деле пользы от них больше, чем вреда. Благодаря им было раскрыто немало преступлений. Но, как уточнил С. Аморциту, даже полиция не имеет прямого доступа к видеозаписям камер, установленных в общественных местах. Для этого составляется соответствующий запрос в НЦЗПД.

Жизнь или Тик-Ток

Есть ещё один вид практически незаметной съёмки – видеорегистраторы в машинах, которые напрямую к персональным данным отношения не имеют, но часто помогают в спорных вопросах. Чаще всего водители эти устройства на учёт не ставят, но и данные используют в редких случаях.

– Если случается ДТП, данные видеорегистратора можно предъявить в суде, – уточняет председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару. – Запись не является вещественным доказательством, но может использоваться в следственных мероприятиях, способствовать решению конфликта и установлению виновника аварии в расследовании. Сегодня IT-технологии позволяют исказить видеозапись, но, с другой стороны, можно провести экспертизу её подлинности. Люди, у которых есть достаточно средств, могут делать это даже за границей. В наши дни это популярная мера.

При этом О. Кожокару обратил внимание на другое явление времени. Когда происходит серьёзное ДТП, наши уважаемые сограждане, вместо того чтобы оказать первую помощь пострадавшему, часто достают телефоны и начинают снимать происходящее, а потом выкладывают видео в социальные сети, чтобы получить как можно больше лайков. Они забывают про гражданскую ответственность, поскольку мнят себя великими тик-токерами. Это не гуманно и противоречит всем человеческим нормам. Да это и не очень хороший показатель уровня духовности и зрелости нашего общества.

Морально-нравственный аспект сложно прописать каким-то законом. Это больше относится к сфере воспитания и образования. Этика отношений в социуме отошла на задний план. Важнее зафиксировать смерть человека, чем её предотвратить. Интересно показать всему миру человека, попавшего в сложную ситуацию, а не помочь ему. Но в социальных сетях модераторы такие фрагменты не отслеживают. Ведь это не политика, а какие-то там человеческие судьбы.

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Мания видеопреследования

Есть люди, которые даже при виде знака «Ведётся видеонаблюдение» начинают волноваться. Это новая фобия или нечто переформатированное из прошлых страхов человечества?

Пользователи социальных сетей утверждают, что фобия видеосъёмки существует, но ей ещё не дали отдельного названия. За основу можно взять такое понятие, как «неофобия» – боязнь всего нового (в том числе и камер), или «технофобия» – боязнь любой техники. Или же использовать термин «аутогонистофобия», который ранее стал применяться, как сильный страх фотокамеры, а потом адаптировался и к видеосъёмке.

– Боязнь видеокамер – это, скорее, частные случаи, – считает заместитель Народного адвоката психолог Оксана Гуменная. – Мы все живём в видимом мире, мы снимаем видео, нас снимают. Это становится нормой. Поэтому переживания и страхи по поводу того, что за нами ведётся какое-то видеонаблюдение, уходят в прошлое. Если же всё-таки имеется какой-то страх или дискомфорт даже при виде значка камеры, то, скорее всего, подобное происходит из-за психологической травмы или навязчивой идеи. Это может стать поводом для обращения к психотерапевту или даже психиатру для того, чтобы он назначил адекватное лечение для снятия напряжения.

Есть люди-интроверты, которые просто не любят попадать в кадр. Они не любят фотографироваться, не ходят на телевизионные шоу, не дают интервью. Кому-то нравится выставлять свои фото в социальных сетях, а кто-то не любит публичности и вообще не заводит страничек в соцсетях. Но в целом раскрепощённых в этом плане людей становится всё больше. Растёт поколение, которое не мыслит себя без коммуникации в интернете. Проблема в другом: это поколение выставляет себя только в лучшем, гламурном образе, используя фотошоп и другие программы видеокоррекции, а когда в сеть попадает их фото в естественном виде, они начинают комплексовать.