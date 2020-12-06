Вартанян: Получается, что Усатый призвал людей на митинг унионистов

Депутат Партии социалистов высказал своё мнение о прошедшей акции.

– Судя по списку выступавших на митинге избранного президента Майи Санду, это был митинг унионистов. Санду, Цыку, Киртоакэ, Костюк. Непонятно, как в этот список попал Слусарь. Но самое обидное для Нэстасе, что его усилия по протестному движению последних 6 лет признали менее важными, чем личность Киртоакэ и простого видеоблогера-униониста Костюка. Вот такой вот плевок. Ну и Ренато. Получается, что он призвал людей на митинг унионистов, где выступили Цыку, Киртоакэ и даже некий Костюк. А он, косвенно призвавший голосовать за Майю, скромно их слушал, – отметил Гайк Вартанян на своей странице в соцсети.