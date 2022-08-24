Вартанян: Отсрочка, данная «Газпромом», — акт доброй воли

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Депутат от фракции Партии социалистов Гайк Вартанян назвал «своеобразным актом доброй воли» отсрочку по платежам до 1 сентября, которую дал российский концерн «Газпром» молдавской компании «Молдовагаз». При этом политик предостерёг нынешнее руководство страны от необратимых геополитических действий, добавив, что главное, «чтобы наши власти не наворотили ещё чего-то, от чего Молдове будет хуже, чем сейчас».

– С учётом того, что будет происходить осенью, хочется пожелать нашей стране главного — чтобы наши власти не наворотили ещё чего-то, от чего Молдове будет хуже, чем сейчас. К сожалению, большего прорыва от этой власти ждать уже не приходится. Хочется, чтобы хотя бы не было хуже. Для нашей страны это уже будет большим плюсом, — добавил Вартанян в эфире передачи «ТЕМА с Людмилой Бельченковой» на телеканале «Первый в Молдове».

В то же время депутат ПДС Адриан Бэлуцел отметил, что впервые Молдове и АО «Молдовагаз» удалось заключить с «Газпромом» коммерческие отношения и, благодаря этому, теперь можно не бояться, что российский концерн отключит подачу голубого топлива нашей стране, считает он.

– У нас впервые за 30 лет не стоит вопрос о том, что если завтра «Газпром» отключит нам газ, то мы останемся без газа. Это уже не вариант. У нас есть альтернативы, и если будет так, то будем закупать в других местах. Проблема — в цене, — отметил парламентарий, сообщает a-tv.md.

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