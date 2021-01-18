Вартанян о решении КС: Поле для манёвров тех, кто пытается “разбавить” ответственность президента, сузилось

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Отказ Конституционного суда на просьбу Майи Санду и её партии дать возможность парламенту самораспуститься был ожидаемым. Так считает депутат ПСРМ Гайк Вартанян. Он отмечает, что данное обращение в адрес КС было опрометчивой попыткой президента уйти от ответственности.

– КС подтвердил, что есть только два конституционных мотива для роспуска парламента – неутверждение правительства в течение 45 дней и непринятие законов в течение 90 дней. Поле для манёвров целого ряда аналитиков и телеканалов, которые пытаются “разбавить” ответственность президента и привнести к ней чуток парламента, сузилось. Им придётся говорить лишь об одном политическом игроке, от которого ждут прояснения ситуации и шагов по выходу из политического и правительственного кризиса, – подчеркнул он.

Напомним, сегодня Конституционный суд постановил, что самороспуск парламента невозможен.

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