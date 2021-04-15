Варили с другом “винт”: жителя столицы задержали с поличным

0

Инспекторат полиции сектора Рышкановка получил оперативную информацию о преступной деятельности мужчины, который готовил наркотические средства для их дальнейшего потребления.

По данным пресс-службы столичной полиции, подозреваемый находился в доме у товарища на улице Заикин. Во время обыска квартиры правоохранители нашли пакетик с растительным наркотиком и средства для приготовления психотропных веществ. Их изъяли и отправили на экспертизу.

Подозреваемого, 43-летнего жителя столицы, задержали. Он заявил, что готовил наркотики для личного потребления. Мужчине грозит штраф, исправительные работы или до года лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.