Варили с другом “винт”: жителя столицы задержали с поличным

Варили с другом “винт”: жителя столицы задержали с поличным

Инспекторат полиции сектора Рышкановка получил оперативную информацию о преступной деятельности мужчины, который готовил наркотические средства для их дальнейшего потребления. 

По данным пресс-службы столичной полиции, подозреваемый находился в доме у товарища на улице Заикин. Во время обыска квартиры правоохранители нашли пакетик с растительным наркотиком и средства для приготовления психотропных веществ. Их изъяли и отправили на экспертизу.

Подозреваемого, 43-летнего жителя столицы, задержали. Он заявил, что готовил наркотики для личного потребления. Мужчине грозит штраф, исправительные работы или до года лишения свободы.

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