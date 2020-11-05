Вандамами рождаются

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О том, какие необычные имена дают своим отпрыскам граждане Молдовы

Время от времени, чтобы разбавить напряжение, вызванное бесконечными политическими баталиями, в молдавской прессе появляются заметки о курьёзах в нашей жизни. Например, о необычных именах, которыми жители нашей страны нарекают своих детей.

Наряду с Иванами да Марьями сегодня в некоторых молдавских семьях воспитываются Графы, Вандамы, Шанели, Бритни и Наоми.

С претензией на оригинальность

Жители Ферапонтьевки, что находится между Комратом и Чадыр-Лунгой, чтут историю и традиции своего маленького украинского села. Празднуют День Победы, собираясь у памятника односельчан – участников Великой Отечественной войны, водят хороводы и жгут чучело на Масленицу, поют украинские песни, а на День знаний надевают первоклассникам вышиванки.

Недавно в местной гимназии-детском саду имени Марко Вовчок решили выяснить, какими именами чаще всего называют родители своих детей. Оказалось, в Ферапонтьевке много мальчиков с такими именами, как Александр, Андрей, Артём, Максим, а девочек – Екатерина, Надежда, Мария. Но самые популярные – Иван да Ксения.

– Вместе с тем у нас появились и нетрадиционные для нашего села имена, такие как Эльдар, Ясмин, Версавия, Мишель, Исмаила. Стремясь назвать своё чадо как-то по-особенному, родители не задумываются, как такое имя повлияет на его жизнь, – замечает директор гимназии-детского сада Алёна Шевченко.

По мнению психологов, взрослые, давая ребёнку экзотическое имя, преследуют свои интересы – хотят выделить своего наследника среди других детей.

– Стремясь к оригинальности, родители не слишком задумываются о том, комфортно ли будет чувствовать себя их сын или дочь сначала в детской, а потом в подростковой среде, не станет ли из-за имени их отпрыск объектом насмешек и как оно повлияет на адаптацию молодого человека ко взрослой жизни, – считает доктор психологии Анна Гаврилюк.

Родителям следует больше интересоваться историей, традициями и культурой народа, к которому принадлежали их предки. Тогда имя, выбранное из родной культуры, станет реальной формулой судьбы, своеобразной капсулой времени, соединяющей их род в единую цепочку, по которой передадутся хорошие качества его лучших представителей.

От Гамлета до Бритни

Опасения психолога вполне обоснованны. По данным Агентства государственных услуг, 15 граждан Молдовы зовут Графами, одну даму – Графиня, 21 человек в нашей стране носит имя Шанель, Мерседесов и Вандамов у нас по четыре, а Диамантов – двое.

По запросу «АиФ в Молдове», заместитель начальника статистического отдела и целостности актов гражданского состояния Агентства государственных услуг Виктор Мирон сделал выборку нетрадиционных для отечественной культуры имён малышей, получивших молдавское свидетельство о рождении в 2019 году.

Так как зовут поколение нашей страны XXI века – тех, кому предстоит крепить экономическую независимость Республики Молдова, сохранять национальную идентичность, традиции и культуру своих предков? Знакомьтесь с сильной половиной: Эмир-Ислам, Гамлет, Халил, Мухамед, Ноэль-Джон, Угур, Тамерлан, Жадор, Азур, Ченгиз, Сеймур, Дарвин, Юсуф-Хамза, Шамиль, Кэвин-Василе, Махмед-Иван, Робертино, Тадео, Эрос и другие. Не менее причудливы имена и у прекрасного пола: Шахерезада, Алисар, Бритни, Назли, Сехер, Тесла, Абигель-Лавиния, Эла-Умай, Элиф-Нур, Саксес-Итои, Тавита-Наоми и другие.

Скорей всего, все эти тюркские, итальянские, греческие, французские и английские имена молдавским ребятишкам дали не только родители-оригиналы, но их мамы или папы либо родственники, работающие за рубежом, полагая, что для кого-то чужеродное имя послужит своеобразным пропуском в общество другой страны, где молдавским детям предстоит завоёвывать место под солнцем. Но так ли этот пропуск надёжен?

Язык поступков

Многие жители страны, работающие в ближнем и дальнем зарубежье, искренне считают себя верующими – посещают службы в православных храмах на чужбине и по приезде домой.

– Мне близка мысль, что Бог говорит с нами языком обстоятельств, а мы отвечаем ему языком поступков, – рассуждает ключарь кафедрального собора Иоанна Предтечи города Комрата, протоиерей Фёдор Карабаджак. – Некоторые родители по маловерию ищут красоту и оригинальность в именах для своих детей, которые не свойственны ни православной вере, ни культурным традициям нашего народа. Чужое имя как ни клей, в какие обёртки его ни упаковывай, не принесёт ребёнку ни удачи, ни счастья. По нашей вере дитя должно иметь небесного молитвенника и покровителя. Родители, нарекая младенца чужим именем, лишают его небесного заступничества.

Отец Фёдор говорит, что к нему нередко обращаются молодые женщины, которые учатся или работают в Турции. Встречаясь там с местными мужчинами, они оказываются в интересном положении, рожают, приезжают на родину и просят окрестить младенцев мусульманским именем.

– Объясняешь такой христианке, что невозможно из православия брать обряды и молитвы, а из мусульманства – имя ребёнку. Тогда она просит окрестить её сына Александром и говорит, что будет звать его Абдуллой. На вопрос, почему Абдуллой, отвечает, что так зовут её патрона. Не мужа, а её хозяина! Вот и ответ на все вопросы. В погоне за красивой жизнью наши девушки предают веру своих предков и своих детей, рождённых от иностранцев, – с горечью говорит священник.

Недавно к отцу Фёдору обратилась мать с просьбой окрестить ребёнка, рождённого в Турции. Малыш полгода ходил с ней в храм, причащался, но потом женщина уехала с ним в Анкару. А некоторое время спустя бабушка сообщила, что мальчику сделали обрезание и дали другое имя. Вот что родители вытворяют со своими детьми!

– Если складывается пара из представителей двух разных религий, лучше совместного ребёнка не крестить и не подвергать иным религиозным обрядам. Ничего хорошего такое таинство ему не даст. Пусть чадо повзрослеет, наберётся ума, прочтёт разные книги, а затем сам выберет, какая вера ему по душе, – подытожил наш собеседник.

Право на имя

Как видим, мода на заковыристые имена, процветающая, кстати, не только в Молдове, – далеко не безобидная штука. Замечая за некоторыми парами тягу к креативности в этой сфере, в некоторых странах появились специальные запретные списки. Например, в Новой Зеландии младенца нельзя назвать Люцифером. В Исландии существует официальный перечень разрешённых имён, которыми должны руководствоваться матери и отцы. А в российской Госдуме принят законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс РФ и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния». Поправки запрещают родителям давать детям имена, содержащие цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы, бранные слова, указания на ранги, должности и титулы. Разработчики документа считают, что поправки необходимы для установления баланса между правом родителей и правом ребёнка на имя.

Может, и в Молдове стоит над этим подумать?

Мнение эксперта

Формула судьбы

Светлана Руснак, декан факультета социальных и образовательных наук международного университета Молдовы ULIM:

– Имя человека – это формула его судьбы. Нарекая своего ребенка, родители дают ему цель и программу в жизни. Имя помогает человеку осознать своё предназначение, привлечь к судьбе высшие силы и понять проблемы характера, над которыми надо работать.

Наши предки с глубокой древности обращали внимание на влияние имени на судьбу человека, на города и даже государства. Не зря при крупных переменах в жизни человек меняет своё имя – например при крещении, при заключении брака, при духовном посвящении. Кстати, по этой причине многие артисты шоу-бизнеса присваивают себе сценическое имя. И каждая власть, беря в руки бразды правления, первым делом переименовывает улицы, города и даже государства.

Многие экзотические имена, которыми мамы и папы нарекают своё дитя, обычно связаны с их личной практикой: посещением других стран, чтением книг, просмотром фильмов, которые запали в душу, общением с иностранцами и многими другими обстоятельствами. Широко распространена практика называть наследника именем удачливого в какой-то деятельности человека. Каждому хочется верить, что имя чемпиона обладает магией привлекать удачу. Но так ли это – вопрос открытый. А вот неправильно подобранное имя лишает человека защиты.

Когда я слышу какое-то особенное имя, которое супруги выбирают или придумывают для своего малыша, мне всегда хочется посоветовать им больше интересоваться историей, традициями и культурой народа, к которому принадлежали их предки. Тогда имя, выбранное из родной культуры, станет реальной формулой судьбы, своеобразной капсулой времени, соединяющей их род в единую цепочку, по которой передадутся хорошие качества его лучших представителей.

Татьяна СОЛОВЬЁВА