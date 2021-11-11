Вандалы разрушили тротуарную плитку в сквере на Ботанике

0

Тротуарная плитка, уложенная на сцене в ремонтируемом сквере по улице Сармизеджетуса, была разрушена неизвестными лицами.

Фотографии испорченной плитки опубликовал генеральный примар Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Не знаю, как назвать тех, кто намеренно испортил имущество. Печально, что есть такие люди, которым всё безразлично. К сожалению, камеры видеонаблюдения, установленные в этом сквере, ещё не подключены. Подключение системы освещения и камер состоится сегодня. Напомню, что ранее в этом сквере были замазаны краской стены возле сцены. Прошу полицию вмешаться и наказать вандалов, – подчеркнул Чебан.

Глава муниципия также добавил, что если не помогают штрафы, то действия лиц, портящих имущество, будут предаваться гласности путём публикации видеозаписей, так как на всех отремонтированных объектах устанавливаются камеры наблюдения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.