Вандалы разрисовали недавно отремонтированный забор у Сорокской крепости (ФОТО)

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Полиция идентифицировала и задержал хулиганов, которые разрисовали недавно отремонтированный забор на территории Сорокской крепости. Это двое 17-летних юношей.

В связи с этим в отношении родителей было возбуждено административное дело, а в отношении подозреваемых – уголовное преследование. Все материалы были отправлены в суд Сорок, который вынесет вердикт по факту вандализма, передаёт realitatea.md.

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