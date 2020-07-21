Вандалы разбили облицовочную плитку на постаментах комплекса с именами воинов, павших при освобождении Гура Быкулуй

Вандалы разбили облицовочную плитку на постаментах комплекса с именами воинов, павших при освобождении Гура Быкулуй

В селе Гура Быкулуй Новоаненского района вандалы повредили облицовочную плитку на постаментах с именами советских воинов, погибших при освобождении села от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила примар населенного пункта Лилия Брехова на своей странице в социальной сети.

Как пишет телеграм-канал “Солдат Победы”, мемориал был капитально отреставрирован в минувшем году при поддержке Российской Федерации и органов местной власти. Посольство РФ в РМ осудило акт вандализма.

– Столь циничный поступок особенно возмутителен, поскольку в годы Великой Отечественной войны у села Гура Быкулуй проходили одни из самых ожесточенных боев, где отдали свои жизни более 2 тысяч советских воинов, а 18 участников сражений были удостоены звания Героя Советского Союза. Отдельно отметим, что кощунственный акт оскорбителен для жителей России, из бюджета которой в юбилейный 2020 год выделены средства на восстановление 16 воинских захоронений на территории Республики Молдова. Посольство России решительно осуждает совершенные действия и призывает местные власти и руководство Республики Молдова провести соответствующее расследование преступного акта и восстановить испорченные постаменты, – говорится в сообщении для прессы дипломатической миссии. 

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