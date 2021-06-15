Вандалы повредили баннер Блока коммунистов и социалистов в Окнице

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Плакат был вывешен на здании территориальной организации ПСРМ в Окнице. Как сообщает пресс-служба Партии социалистов, беззаконие “совершили представители политической партии, именующие себя “хорошими людьми”. Социалисты обратились по факту случившегося в полицию.

– С начала предвыборной кампании ПСРМ стала мишенью тех, кто обещает “хорошие времена”, но занимаются хулиганством. Данные незаконные действия показывают их истинное лицо, – отметили в Партии социалистов.

В ПСРМ повторно призвали всех электоральных конкурентов проводить корректную кампанию, основанную на идеях и проектах для развития страны. Социалисты также обращают внимание на происходящее национальных и международных наблюдателей на выборах и призывают их осудить данные действия.

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