Вандалы “похозяйничали” в “Долине роз”

Вандалы “похозяйничали” в “Долине роз”

Минувшей ночью на центральной аллее парка “Долина роз” неизвестные передвинули скамейки, перегородив аллею. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан. 

– Вместо того чтобы выполнять свою работу, сотрудники муниципальных служб вынуждены устранять последствия вандализма, – возмутился примар. 

Столичная полиция устанавливает подозреваемых. Им грозит ответственность за хулиганство.

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