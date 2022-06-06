Вандалы “похозяйничали” в “Долине роз”

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Минувшей ночью на центральной аллее парка “Долина роз” неизвестные передвинули скамейки, перегородив аллею. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

– Вместо того чтобы выполнять свою работу, сотрудники муниципальных служб вынуждены устранять последствия вандализма, – возмутился примар.

Столичная полиция устанавливает подозреваемых. Им грозит ответственность за хулиганство.

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