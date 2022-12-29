На аллее бульвара Григоре Виеру “похозяйничали” вандалы (ВИДЕО)

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Общественное имущество в столице в очередной раз подверглось акту вандализма. В этот раз на аллее бульвара Григоре Виеру несколько подростков повредили урны для мусора и справили нужду на зелёные насаждения.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан разместил на своей странице в соцсети видеозапись с места событий.

– Мне жаль, что некоторые люди так относятся к нашему городу. Полиция разыскивает нарушителей. За всеми отремонтированными объектами ведётся видеонаблюдение. Мы вкладываем душу в каждый реализуемый проект. Всё, о чем мы просим, – это сохранить то, что у нас есть, – сказал Ион Чебан.

Ранее вандалы, поломавшие скамейки и урны в парке “Алунелул”, были пойманы полицией.

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