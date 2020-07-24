Вандалам тут не место: в ремонтируемом подземном переходе на Рышкановке будут установлены видеокамеры

0

Подземный переход на улице Алеку Руссо на Рышкановке в настоящее время находится на реконструкции, работы там выполнены на 40%. Тема ремонта этого объекта была затронута в ходе сегодняшнего заседания генерального примара Кишинева Иона Чебана с преторами секторов.

По словам ответственных лиц, ремонт в подземном переходе идет сложнее, чем планировалось, так как после демонтажа гранитных плит с лестницы оказалось, что бетон под ними находится в плохом состоянии и нуждается в восстановлении. В связи с этим было залито новое бетонное основание, после чего будут установлены плиты.

Также запланировано обновление стен и пола, установка освещения. Кроме того, в подземном переходе будут установлены камеры видеонаблюдения.

На втором этапе проведения работ будут созданы условия для людей с ограниченными физическими возможностями. Так, подземный переход оснастят пандусами для колясок и, помимо этого, установят подъемники, так как угол наклона лестницы слишком велик.

Напомним, что из подземного перехода были эвакуированы все торговые точки, которые занимали большую часть пространства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.