«Вам показалось»: Немеренко утверждает, что на праздновании Дня независимости соблюдались все меры

«Вам показалось»: Немеренко утверждает, что на праздновании Дня независимости соблюдались все меры

Министр здравоохранения утверждает, что участники мероприятий по случаю Дня независимости строго соблюдали все прописанные в регламенте правила. Об этом Алла Немеренко написала на своей странице в соцсети.

– Праздник был организован с сокращённой программой, при соблюдении всех требований, в соответствии с эпидемиологической ситуацией и всеми решениями НЧКОЗ, – считает она.

Ранее мы писали, что участники парада нарушили все рекомендации комиссии. На сцене они, включая иностранных гостей, были без масок, а расстояние не соблюдалось.

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