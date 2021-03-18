“Вам не стыдно?!”: Суходольский призвал депутатов ПДС и ППДП прекратить нападки на Гагаузию (ВИДЕО)

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Любые предложения, касающиеся Гагаузии, вызывают сопротивление со стороны фракций ПДС и ППДП. Об этом заявил депутат Партии социалистов Александр Суходольский.

На сегодняшнем заседании парламента фракция ПСРМ выступила с предложением о закреплении статуса и роли Центральной избирательной комиссии Гагаузии в Кодексе о выборах Республики Молдова. С этой инициативой не согласились депутаты партии “Действие и солидарность” и платформы “Достоинство и правда”, которые покинули зал заседаний и сорвали кворум. Поведение избранников раскритиковал Александр Суходольский.

– Дорогие друзья, когда вы появляетесь в Гагаузии, вам не стыдно смотреть в глаза людям? Вы напоминайте им, что вы говорите на заседаниях о Гагаузии, – заявил Суходольский на заседании парламента.

Депутат также написал в социальных сетях, что при обсуждении вопроса о гармонизации национального законодательства с Законом об особом правовом статусе Гагаузии “мы встретили полное неприятие и агрессивную риторику со стороны правых – фракций ПДС и платформы DA”, пишет gagauzinfo.md.

Источник напоминает, что ранее депутат ПДС Оазу Нантой атаковал Закон об особом правовом статусе Гагаузии, назвав этот документ “образцом некомпетентности”. Башкан Ирина Влах ответила народному избраннику, обвинив его в “разжигании конфликтов между гагаузами”.

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