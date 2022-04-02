Валовой внешний долг увеличился почти на 7%

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Валовой внешний долг Республики Молдова увеличился в течение 2021 года на 6,8% и составил 9 013,73 миллиона долларов по состоянию на 31 декабря, что составляет 65,9% валового внутреннего продукта.

Согласно предварительным данным НБМ, наибольшую долю валового внешнего долга составляет долгосрочный долг: 69,6% – 6 269,54 миллиона долларов на конец 2021 года. Краткосрочный внешний долг составил 2 744,19 миллиона долларов на 31 декабря, передает ipn.md.

Государственный внешний долг составил 30,3% от общего внешнего долга и увеличился на 12,4% с начала года, а частный внешний долг увеличился на 4,6% по сравнению с 31 декабря 2020 года, с долей 69,7% от общего объема.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Республики Молдова значительно увеличился в 2021 году по сравнению с 2020 годом как в абсолютном выражении, так и по отношению к ВВП. Дефицит составил 1590,13 миллиона долларов, увеличившись на 78,2%. По отношению к ВВП текущий счет составил -11,6%.

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