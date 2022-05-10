Валютные резервы Молдовы продолжают сокращаться: НБМ заявил об уменьшении в апреле на $87 млн

0

Валютные резервы Республики Молдова уменьшились в апреле на 87,48 млн долларов, а с начала года – почти на 557 млн ​​долларов, говорится в последнем отчёте Национального банка Молдовы.

По данным НБМ, на конец апреля официальные резервные активы составили почти 3,345 млрд долларов, что на 87,48 млн меньше по сравнению с 31 марта, когда они составляли более 3,432 млрд долларов.

Уменьшение официальных резервных активов обусловлено: обесцениванием курсов валют составляющих валютных резервов по отношению к доллару США – 52,83 млн долларов; чистыми оттоками по лицензированным валютным резервам лицензированных банков – 20,84 млн долларов; платежами, связанными с обслуживанием внешнего государственного долга Республики Молдова – 14,88 млн долларов; чистым результатом операций валютного свопа на внутреннем валютном рынке – 9,9 млн долларов США; чистыми интервенциями на внутреннем валютном рынке в виде продажи иностранной валюты – 0,05 млн долларов; выплатами Минфина – 5,65 млн долларов; переоценкой ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле, – 0,88 млн долларов.

При этом за отчётный период увеличение официальных резервных активов обусловлено: оформлением кредитов и грантов в пользу Минфина на инвестиционные проекты – 12,62 млн долларов; чистыми поступлениями на счёт Управления программами внешней помощи – 1,6 млн долларов; доходами от валютного управления – 1,1 млн долларов и прочими чистыми поступлениями – 2,23 млн долларов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.