Вакцинируйся – и в ресторан: в Кишинёве за вакцинацию будут давать ваучер на 500 леев

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В столице состоится очередной марафон вакцинации от COVID-19, который организовывает примария совместно с партнёрами из сектора HoReCa. Как сообщил генеральный примар Ион Чебан на своей странице в соцсети, особенностью этого марафона станет то, что каждый его участник получит ваучер на 500 леев.

Его можно будет использовать в течение 72 часов в ресторанах-партнёрах: Draft, Vegan Phi, Mojito 1 и Mojito 2, Teatrul Gastronomic и Butcher. Желающие провакцинироваться должны иметь при себе удостоверение личности.

– Мы хотим мотивировать граждан содействовать укреплению коллективного иммунитета против коронавируса, – отметил градоначальник.

Люди смогут пройти вакцинацию от COVID-19 без записи, в сквере Театра оперы и балета им. Марии Биешу. Там будет находиться автобус, специально оборудованный и оснащённый всем необходимым для иммунизации. Мероприятие пройдет 13 и 14 ноября, начало в 11.00.

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