Вакцинированные за рубежом граждане Молдовы могут зарегистрироваться в национальной электронной системе

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Граждане Республики Молдова, которые были вакцинированы от COVID-19 в странах ЕС, могут зарегистрировать сертификат в национальной электронной системе вакцинации и скачать документ, действующий в нашей стране.

Как сообщают в Минздраве, это улучшит показатели охвата вакцинацией, а также поможет привести в соответствие международные сертификаты вакцинации от COVID-19 с национальными и предоставить возможность всем гражданам получить бустерную дозу в РМ.

Чтобы загрузить в информационную систему сертификат о вакцинации, выданный любым государством ЕС, граждане должны зайти на сайт www.certificate-covid.gov.md и выбрать опцию «Загрузить заграничный сертификат COVID-19». Также ссылку для загрузки можно получить, зайдя на сайт www.vaccinare.gov.md, в раздел «Скачать сертификат COVID-19», или на www.ansp.md, в разделе «Сертификат COVID-19».

Чтобы подтвердить сертификат о вакцинации, необходимо расположить QR-код в пределах диапазона действия видеокамеры. После сканирования можно просмотреть данные, содержащиеся в сертификате, выданном за границей. Затем необходимо заполнить некоторые обязательные поля: IDNP, название населённого пункта и медицинского учреждения в соответствии с адресом проживания в Республике Молдова. Для завершения процесса следует выбрать кнопку «Сохранить». После успешного завершения процедуры утверждения сертификат COVID-19 можно будет загрузить или проверить.

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