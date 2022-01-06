Вакцинировались фиктивно: двух нарушителей выявили на границе

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Инциденты зарегистрировали вчера вечером в пунктах пропуска “Леушены” и “Джурджулешты-Галац”.

У жителя Флорештского района среди прочих документов нашли свидетельство о вакцинации от Covid-19. При проверке по базе выяснилось, что в день, указанный в справке, гражданина не было в стране. Мужчина отказался как-либо прокомментировать инцидент.

У жительницы Кишинёва также оказалось поддельное свидетельство об иммунизации. Гражданка сослалась на то, что состояние здоровья не позволяло ей сделать прививку.

В обоих случаях поддельные документы были изъяты. Обстоятельства выясняются.

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