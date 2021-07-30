Вакцинацию от COVID-19 завершили 15% приднестровцев

В Приднестровье продолжается вакцинация населения от коронавируса. Опубликованы актуальные данные на сегодняшний день.
«Спутник V» – первый компонент получили 41 665 человек, второй – 39 256.
AstraZeneca – начали иммунизацию 6702 приднестровца, завершили – 4791.
Pfizer – первой дозой привились 6619 человек, второй – 6251.
Sinovac – прошли начальный этап 7407 человек, итоговый – 6251.
Sinopharm – первую прививку сделали 11 901 человек, вторую 8864.
Janssen – привились 4446 человек.
Всего первую дозу вакцин получили 74 294 человека. Это 16% от общего населения. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 69 859 приднестровцев (15%), пишет “Новости Приднестровья”.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.