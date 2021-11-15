Вакцинация в Кишинёве идёт полным ходом. Чебан: Мы продолжим сотрудничество с частным сектором

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Эпидемиологическая ситуация в связи с COVID-19 в Кишинёве остаётся неясной. С одной стороны, наблюдается снижение числа случаев заболеваний, но в то же время сохраняется высокое количество смертей ежедневно.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

Отделения интенсивной терапии по-прежнему заполнены. Мы надеемся, что пандемия отступит, однако сохраним медицинские помещения. Также мы делаем упор на меры по профилактике заболевания и пропагандируем вакцинацию против COVID-19. Наблюдается положительная динамика в области вакцинации: за последнюю неделю в муниципии иммунизировано около 7000 человек, что больше, чем в предыдущий период, – отметил Чебан.

В минувшие выходные примария вместе с представителями сектора HoReCa провели марафон вакцинации. Генпримар добавил, что муниципалитет будет расширять реализацию совместных проектов с сектором HoReCa для продвижения вакцинации и обеспечения безопасной предпринимательской деятельности. Кроме того, планируется проводить с частным сектором аналогичные проекты в других областях.

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