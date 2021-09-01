Вакцинация тренирует иммунную систему: биолог рассказала о безопасности «Спутника V»

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На онлайн-лекции учёная-биолог Антонина Обласова подтвердила высочайшую безопасность и эффективность российской вакцины «Спутник V».

Биолог рассказала об образовании иммунитета к COVID-19 после вакцинации и объяснила, почему беременным можно проводить иммунизацию препаратом «Спутник V». Также ученая пояснила, почему нужно прививаться, даже если у человека есть антитела к коронавирусу.

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