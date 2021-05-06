Вакцинация “Спутником” стартовала и в Приднестровье

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В Приднестровье стартовала вакцинация “Спутником V”. Прививку делают в центральной поликлинике Бендер. Работают два прививочных кабинета. Инъекцию вводят только после осмотра врача.

Препарат хранится в специальном контейнере. Каждые два часа будет происходить подвоз следующей партии. Планируется, что прививку сегодня получат 150-200 человек.

Как пишет novostipmr.com, все выходные дни медики отрабатывали списки ранее записавшихся граждан – сейчас в приоритете люди от 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания.

Напомним, что вакцинация “Спутником” на правом берегу Днестра началась 4 мая. За сутки число желающих получить прививку в Кишинёве увеличилось втрое.

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