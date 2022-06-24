Вакцинация от коронавируса спасла почти 20 млн жизней по всей Земле

Вакцинация от коронавируса спасла почти 20 млн жизней по всей Земле

Эпидемиологи из Великобритании выяснили, что массовая вакцинация населения Земли от коронавирусной инфекции уменьшила число её потенциальных жертв примерно на 20 млн. Выводы учёных были опубликованы в журнале Lancet Infectious Diseases.

– Мы провели пока самую полную оценку того, как вакцинация от COVID-19 повлияла на человечество на глобальном уровне. Важно подчеркнуть, что около 7,5 млн спасённых жизней приходится на вакцины, распределённые в рамках программы COVAX, которая была запущена ВОЗ для обеспечения равного доступа к прививкам, – заявил научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Оливер Уотсон.

После начала пандемии учёные из разных стран мира разработали несколько десятков вакцин, существенно снижающих риск заражения SARS-CoV-2 и вероятность развития тяжёлых форм COVID-19. По статистике ВОЗ, медики ввели в организм пациентов свыше 12 млрд доз, причём в некоторых странах мира охват вакцинацией составляет свыше 90%, пишет tass.ru.

Уотсон и его коллеги получили первые оценки того, как массовая вакцинация населения повлияла на частоту смерти пациентов от COVID-19 на глобальном уровне. Для этого учёные объединили и проанализировали данные по числу привитых людей и уровню заболеваемости, которые были собраны специалистами профильных ведомств в 185 странах – участницах ООН. Эти данные эпидемиологи использовали для создания компьютерной модели того, как распространялась инфекция по Земле с учётом, как на этот процесс влияла вакцинация населения. Результаты этих расчётов сравнили с тем, как развивалась бы ситуация в том случае, если бы вакцины от COVID-19 не были созданы.

В данном случае, как отмечают Уотсон и его коллеги, пандемия бы унесла значительно большее число жизней – около 31,4 млн. Вакцинация уменьшила этот показатель примерно на 63% (19,8 млн человек) с учётом всех проявлений избыточной смертности. При этом число смертей, непосредственно связанных с инфекцией, снизилось на 79% (14,4 млн случаев гибели пациентов).

Около двух третей спасённых жизней (12,2 млн человек), в соответствии с расчётами эпидемиологов, приходится на страны с высоким и средним уровнем доходов. В свою очередь программа COVAX позволила спасти примерно 7,5 млн жителей развивающихся стран, куда были завезены вакцины в рамках данной инициативы ВОЗ.

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