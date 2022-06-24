Вакцинация от коронавируса спасла почти 20 млн жизней по всей Земле

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Эпидемиологи из Великобритании выяснили, что массовая вакцинация населения Земли от коронавирусной инфекции уменьшила число её потенциальных жертв примерно на 20 млн. Выводы учёных были опубликованы в журнале Lancet Infectious Diseases.

– Мы провели пока самую полную оценку того, как вакцинация от COVID-19 повлияла на человечество на глобальном уровне. Важно подчеркнуть, что около 7,5 млн спасённых жизней приходится на вакцины, распределённые в рамках программы COVAX, которая была запущена ВОЗ для обеспечения равного доступа к прививкам, – заявил научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Оливер Уотсон.

После начала пандемии учёные из разных стран мира разработали несколько десятков вакцин, существенно снижающих риск заражения SARS-CoV-2 и вероятность развития тяжёлых форм COVID-19. По статистике ВОЗ, медики ввели в организм пациентов свыше 12 млрд доз, причём в некоторых странах мира охват вакцинацией составляет свыше 90%, пишет tass.ru.

Уотсон и его коллеги получили первые оценки того, как массовая вакцинация населения повлияла на частоту смерти пациентов от COVID-19 на глобальном уровне. Для этого учёные объединили и проанализировали данные по числу привитых людей и уровню заболеваемости, которые были собраны специалистами профильных ведомств в 185 странах – участницах ООН. Эти данные эпидемиологи использовали для создания компьютерной модели того, как распространялась инфекция по Земле с учётом, как на этот процесс влияла вакцинация населения. Результаты этих расчётов сравнили с тем, как развивалась бы ситуация в том случае, если бы вакцины от COVID-19 не были созданы.

В данном случае, как отмечают Уотсон и его коллеги, пандемия бы унесла значительно большее число жизней – около 31,4 млн. Вакцинация уменьшила этот показатель примерно на 63% (19,8 млн человек) с учётом всех проявлений избыточной смертности. При этом число смертей, непосредственно связанных с инфекцией, снизилось на 79% (14,4 млн случаев гибели пациентов).

Около двух третей спасённых жизней (12,2 млн человек), в соответствии с расчётами эпидемиологов, приходится на страны с высоким и средним уровнем доходов. В свою очередь программа COVAX позволила спасти примерно 7,5 млн жителей развивающихся стран, куда были завезены вакцины в рамках данной инициативы ВОЗ.

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