Вакцинация граждан Молдовы от COVID-19 будет проводиться поэтапно

0

Вакцинация граждан Республики Молдова от коронавируса будет проходить в три этапа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Как уточнили в Минздраве, на первом этапе будет вакцинировано до 10 процентов населения. Целевыми группами будут медицинские работники, персонал и постояльцы центров временного размещения.

На втором этапе будет вакцинировано около 20 процентов населения: люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, сотрудники правоохранительных органов, работники пенитенциаров, социальные работники и педагоги.

На третьем этапе будет иммунизировано до 70 процентов населения.

Кампания по вакцинации против COVID-19 начнётся сразу же, как только дозы вакцины будут доставлены в страну. Ранее власти заявили, что первые партии прививки могут прибыть в Молдову в середине февраля. Речь идет о 24 570 дозах вакцины Pfizer/ BioNTech и 264 000 дозах Oxford/ AstraZeneca. Минздрав получил 30 января подтверждение доставки вакцин с платформы COVAX.

По словам специалистов, вакцинация против COVID-19 будет бесплатной и добровольной, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.