Вакцина “Спутник V” продемонстрировала в ОАЭ эффективность 97,8% против коронавируса

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил данные Министерства здравоохранения ОАЭ о применении российской вакцины против коронавируса «Спутник V», которые демонстрируют её высокие показатели эффективности и безопасности в ходе вакцинации населения.

Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тысячи лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата «Спутник V», составила 97,8%. При этом российская вакцина также продемонстрировала полную (100%) эффективность против тяжелых случаев коронавируса.

Официальные данные по вакцинации из ОАЭ также подтверждают, что «Спутник V» имеет высокие показатели безопасности. В частности:

Не зафиксировано ни одного тяжелого нежелательного явления после вакцинации;

Не зафиксировано ни одного случая госпитализации после вакцинации;

Не зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией;

Отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации;

Не зафиксировано случаев миокардита.

– Вакцина «Спутник V» продемонстрировала соответствие высоким стандартам в области здравоохранения, доказала полную безопасность и высокую эффективность в ходе вакцинации населения в ОАЭ. «Спутник V» является одной из лучших в мире вакцин против коронавируса, что подтверждают независимые данные из целого ряда стран, включая Аргентину, Сербию, Сан-Марино, Бахрейн, Венгрию, Мексику и др. Применение российской вакцины обеспечивает стойкий иммунитет к коронавирусу, позволяя постепенно снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, – заявил гендиректор РФПИ.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в ОАЭ в январе текущего года в рамках ускоренной процедуры.

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