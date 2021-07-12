Вакцина “Спутник V” демонстрирует высокие показатели безопасности в Сан-Марино

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), инвестор российской вакцины против коронавируса “Спутник V”, объявляет о публикации позитивных данных по безопасности препарата в ходе вакцинации населения в Сан-Марино в журнале EClinicalMedicine.

В период с 4 марта по 8 апреля текущего года в Сан-Марино было проведено исследование среди лиц, которые получили прививку одним или обоими компонентами препарата “Спутник V”. Специалистами осуществлена количественная оценка частоты возникновения нежелательных явлений после иммунизации первым и двумя компонентами.

– Наши результаты, несмотря на их предварительный характер, дают основания полагать, что “Спутник V” имеет высокий профиль переносимости в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений вследствие вакцинации, – отмечают авторы статьи.

Данный предварительный анализ также дает основания полагать, что “Спутник V” обладает таким же или более высоким профилем переносимости в возрастной группе 60 и более лет после введения обоих компонентов, по сравнению с другими зарегистрированными вакцинами против коронавируса. Случаев смерти или госпитализации не зарегистрировано. Практически все случаи нежелательных явлений вследствие вакцинации были легкими или умеренными и/или длились менее двух дней.

Результаты третьей фазы клинического исследования вакцины “Спутник V” были опубликованы в журнале The Lancet 2 февраля 2021 года.

На сегодняшний день “Спутник V” зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран помимо Сан-Марино, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, ОАЭ и др., полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что российская вакцина – одна из наиболее безопасных и эффективных.

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