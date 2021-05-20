Вакцина “Спутник лайт” может поступить в гражданский оборот через три недели

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Однокомпонентная вакцина против коронавируса “Спутник лайт” может поступить в гражданский оборот через три недели. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

“Спутник лайт” – первый компонент “Спутника V”, который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации COVID-19. Эта вакцина была зарегистрирована в России 6 мая, передаёт tass.ru.

Эффективность “Спутника V”, по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.

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