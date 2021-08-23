Вакцина «Спутник Лайт» одобрена на Филиппинах

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что в рамках ускоренной процедуры на Филиппинах была одобрена российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт».

– Одобрение применения однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» национальным регулятором Филиппин позволит добавить в портфель вакцин ещё один российский препарат против коронавируса, который доказал безопасность и высокую эффективность в разных странах мира. «Спутник Лайт» уже после первой инъекции демонстрирует эффективность выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин, и позволит защитить больше людей за короткий срок,— заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ключевые преимущества вакцины «Спутник Лайт»:

«Спутник Лайт» является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины «Спутник V» – первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса.

«Спутник Лайт» эффективен против новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

«Спутник Лайт» не требует специальных условий для хранения и логистики.

Вакцина «Спутник Лайт» создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий, подтвержденные в ходе более чем 250 клинических исследований, проведенных в мире на протяжении двух десятилетий (при этом история использования аденовирусов человека в составе вакцин началась с 1953 года).

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