Вакцина против гриппа поступит в Молдову на следующей неделе

Вакцина против гриппа поступит в Молдову на следующей неделе

Об этом заявила руководитель Главного управления социального обеспечения и здравоохранения муниципия Кишинёв Татьяна Бучарски на оперативном совещании в примарии.

– Новых случаев гриппа – 981. Всего с начала холодного сезона зарегистрировано 4 318 случаев. Госпитализированы 100 человек. Смертей от осложнений в результате гриппа не зарегистрировано, – уточнила Бучарски.

Она добавила, что все муниципальные больницы обеспечены противовирусными препаратами и подключены к отоплению.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md