Вакцина против гриппа поступит в Молдову на следующей неделе

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Об этом заявила руководитель Главного управления социального обеспечения и здравоохранения муниципия Кишинёв Татьяна Бучарски на оперативном совещании в примарии.

– Новых случаев гриппа – 981. Всего с начала холодного сезона зарегистрировано 4 318 случаев. Госпитализированы 100 человек. Смертей от осложнений в результате гриппа не зарегистрировано, – уточнила Бучарски.

Она добавила, что все муниципальные больницы обеспечены противовирусными препаратами и подключены к отоплению.

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