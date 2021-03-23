Вакцина “Ковивак” поступит в гражданский оборот в России 28 марта

Вакцина “Ковивак” поступит в гражданский оборот в России 28 марта

Первые поставки в гражданский оборот вакцины от коронавируса “Ковивак”, созданной в научном центре им. М. П. Чумакова Российской академии наук, начнутся 28 марта этого года. 

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале “Антонимы”, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале “RT на русском” во вторник.

– 28 марта [начнутся] первые поставки [в гражданский оборот] “Ковивака” Центра им. Чумакова, – сказала она, пишет ТАСС. 

Голикова также добавила, что в апреле для россиян будут доступны более 12 млн комплектов доз вакцины “Спутник V”.

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