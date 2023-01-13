Вадим Чебан: Выявленные случаи несоответствия степени социальной уязвимости будут скорректированы совместно с Минтруда и соцзащиты

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Выявленные случаи несоответствия степени социальной уязвимости для некоторых потребителей (статус, установленный правительством посредством платформы www.compensatii.gov.md и указанный в счетах на оплату) подлежат корректировке совместно с Министерством труда и социальной защиты с внесением соответствующих изменений в базу данных. Об этом сообщил глава компании “Молдовагаз” Вадим Чебан.

– В соответствии с положениями законодательства, поставщик природного газа рассчитывает компенсацию для каждого бытового потребителя и отражает ее в счете-фактуре с указанием компенсируемого объема, компенсируемого тарифа и компенсируемой суммы, категории энергетической уязвимости, а также метода ее определения на основании информации, представленной Министерством труда и социальной защиты населения. Выявленные финансовые расхождения (ошибки) будут пересчитаны/скорректированы в холодный период года с отражением в виде аванса в следующих счетах на оплату газа, – написал Вадим Чебан.

Для дополнительных консультаций доступна “зеленая линия” правительства 0 8000 5000 и электронный адрес support@compensatii.gov.md правительства Республики Молдова, а также единый телефонный номер 1304 контакт-центра АО “Молдовагаз”.

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