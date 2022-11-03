Вадим Чебан: Снижение тарифа на газ возможно лишь в следующем году

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Хотя закупочная цена приобретаемого у концерна «Газпром» газа снижается, компания «Молдовагаз» не намерена просить НАРЭ о снижении тарифа – из-за накопленных тарифных отклонений в размере 5 млрд леев. Глава ведомства Вадим Чебан говорит, что если международные тенденции сохранятся на стадии снижения, то лишь в следующем году можно будет наблюдать снижение тарифа.

Председатель Совета директоров АО «Молдовагаз» считает, что нынешний тариф в 29,26 лея за кубометр газа является обоснованным и покрывает закупочную цену. При этом у компании есть возможность частично погасить накопившуюся задолженность.

Тарифный дефицит составляет 5 миллиардов леев. Наибольшая его часть накопилась в этом году, поскольку закупочная цена была и 1880 долларов. Сейчас закупочная цена снижается, 821 доллар в ноябре, и в декабре мы ожидаем ещё одно снижение. Разницы особой не будет, но она будет снижаться. Мы не хотим любой ценой поддерживать тариф. Необходимо найти консенсус между интересами поставщика и возможностями потребителя. Понимаем, что тариф влияет на платёжеспособность потребителей, которые, хоть и располагают некоторыми доходами, но они не увеличиваются теми темпами, что и тарифы. Но у предприятия должны быть средства на оплату текущего потребления газа. В следующем году мы первыми выступим с корректировкой тарифа, – отметил Вадим Чебан в эфире передачи на частном телеканале.

По словам Чебана, если государственные резервы ещё будут пополняться газом из альтернативных источников, то до конца года потребители будут обеспечены природным газом, передаёт ipn.md.

Если стратегический запас достигнет 200 миллионов кубометров, то декабрь и январь мы переживём без проблем, если предприятие АО «Термоэлектрика» будет работать на мазуте. Сейчас мы не поднимаем вопрос повышения тарифов, потому что закупочная цена относительно хорошая, а НАРЭ утвердило тариф, покрывающий затраты. Главное, чтобы тариф не снижался сейчас, поскольку мы должны обеспечить платёжеспособность компании на предстоящий период, – добавил Чебан.

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