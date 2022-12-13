Вадим Чебан: Следующая зима будет ещё более сложной

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Председатель правления АО “Молдовагаз” Вадим Чебан предсказывает, что с энергетической точки зрения следующая зима будет ещё сложнее, чем эта, так как уже с апреля все страны, по его мнению, начнут формировать запасы газа к холодному сезону 2023-2024 гг. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Всё будет зависеть от некоторых факторов, которые обсуждаются на европейском уровне: потолков цен, размера субсидий и капитальных вливаний, ликвидности, – отметил Чебан.

В то же время глава АО “Молдовагаз” утверждает, что в этом сезоне, по меньшей мере, до 1 апреля, ситуация на рынке природного газа в Молдове стабильная.

– Проблем для потребителей в предстоящий период не будет, – добавил он, пишет unimedia.info.

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